Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la primera de este viernes, 2 de enero de 2026. A la cabeza salió el número 3919 (Pescado) y las letras son: N S W Z.

 1°3919 11°3071 
 8176  12°3772
 3°9500  13°2878 
 1778  14°3988 
 3483  15°4503 
 6°4595  16°4233
 3225  17°5631 
 0069  18°1235 
 0239  19°6311 
 10°4929  20°3391 

Resultados de la Quiniela Provincial en la Primera este viernes 2 de enero

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la primera de este viernes 2 de enero. A la cabeza salió el número 1223 - Excremento.

 1°1223 11°4317 
 1682   12°7553
 3°9734  13°2741 
 0159  14°3286 
 1303  15°3415 
 6°4590  16°4960
 7275  17°9469 
 3600  18°9641 
 3944  19°2827 
 10°8302  20°9802 

¿Cuáles son los premios de la quiniela?

Los premios de la quiniela en Argentina no tienen un pozo fijo, sino que los montos se fijan conforme al número de aciertos de los competidores. 

Las competencias efectúan los llamados tope de banca, fijado por cada departamentoy se usa para repartir los pagos toda vez que la estimación de premios a abonar pase ese tope estipulado. 

¿Qué significa soñar con pescado?

Soñar con pescado puede simbolizar la abundancia y la prosperidad en la vida del soñador. Este tipo de sueño a menudo se asocia con la llegada de buenas noticias o la realización de deseos, reflejando un estado emocional positivo y la satisfacción personal.

Además, el pescado en los sueños puede representar la intuición y el subconsciente. Puede ser una señal de que es momento de explorar emociones ocultas o de prestar atención a los instintos, sugiriendo que el soñador debe conectarse más con su interior para encontrar respuestas a sus inquietudes.

¿Qué significa soñar con excremento?

Soñar con excremento puede simbolizar la liberación de emociones negativas o situaciones indeseadas en la vida del soñador. Este tipo de sueño a menudo sugiere que es momento de dejar ir lo que ya no sirve y hacer espacio para lo nuevo.

Además, el excremento en los sueños puede representar la abundancia y la prosperidad, ya que a menudo se asocia con la fertilidad y el crecimiento. En este contexto, el sueño puede ser una señal de que se están gestando nuevas oportunidades o ideas en la vida del soñador.