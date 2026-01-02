Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la primera de este viernes, 2 de enero de 2026. A la cabeza salió el número 3919 (Pescado) y las letras son: N S W Z.

1° 3919 11° 3071 2° 8176 12° 3772 3° 9500 13° 2878 4° 1778 14° 3988 5° 3483 15° 4503 6° 4595 16° 4233 7° 3225 17° 5631 8° 0069 18° 1235 9° 0239 19° 6311 10° 4929 20° 3391

Resultados de la Quiniela Provincial en la Primera este viernes 2 de enero

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la primera de este viernes 2 de enero. A la cabeza salió el número 1223 - Excremento.

1° 1223 11° 4317 2° 1682 12° 7553 3° 9734 13° 2741 4° 0159 14° 3286 5° 1303 15° 3415 6° 4590 16° 4960 7° 7275 17° 9469 8° 3600 18° 9641 9° 3944 19° 2827 10° 8302 20° 9802

¿Cuáles son los premios de la quiniela?

Los premios de la quiniela en Argentina no tienen un pozo fijo, sino que los montos se fijan conforme al número de aciertos de los competidores.

Las competencias efectúan los llamados tope de banca, fijado por cada departamentoy se usa para repartir los pagos toda vez que la estimación de premios a abonar pase ese tope estipulado.

¿Qué significa soñar con pescado?

Soñar con pescado puede simbolizar la abundancia y la prosperidad en la vida del soñador. Este tipo de sueño a menudo se asocia con la llegada de buenas noticias o la realización de deseos, reflejando un estado emocional positivo y la satisfacción personal.

Además, el pescado en los sueños puede representar la intuición y el subconsciente. Puede ser una señal de que es momento de explorar emociones ocultas o de prestar atención a los instintos, sugiriendo que el soñador debe conectarse más con su interior para encontrar respuestas a sus inquietudes.

¿Qué significa soñar con excremento?

Soñar con excremento puede simbolizar la liberación de emociones negativas o situaciones indeseadas en la vida del soñador. Este tipo de sueño a menudo sugiere que es momento de dejar ir lo que ya no sirve y hacer espacio para lo nuevo.

Además, el excremento en los sueños puede representar la abundancia y la prosperidad, ya que a menudo se asocia con la fertilidad y el crecimiento. En este contexto, el sueño puede ser una señal de que se están gestando nuevas oportunidades o ideas en la vida del soñador.