Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la primera de este viernes, 2 de enero de 2026. A la cabeza salió el número 3919 (Pescado) y las letras son: N S W Z.
|1°
|3919
|11°
|3071
|2°
|8176
|12°
|3772
|3°
|9500
|13°
|2878
|4°
|1778
|14°
|3988
|5°
|3483
|15°
|4503
|6°
|4595
|16°
|4233
|7°
|3225
|17°
|5631
|8°
|0069
|18°
|1235
|9°
|0239
|19°
|6311
|10°
|4929
|20°
|3391
Resultados de la Quiniela Provincial en la Primera este viernes 2 de enero
Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la primera de este viernes 2 de enero. A la cabeza salió el número 1223 - Excremento.
|1°
|1223
|11°
|4317
|2°
|1682
|12°
|7553
|3°
|9734
|13°
|2741
|4°
|0159
|14°
|3286
|5°
|1303
|15°
|3415
|6°
|4590
|16°
|4960
|7°
|7275
|17°
|9469
|8°
|3600
|18°
|9641
|9°
|3944
|19°
|2827
|10°
|8302
|20°
|9802
¿Cuáles son los premios de la quiniela?
Los premios de la quiniela en Argentina no tienen un pozo fijo, sino que los montos se fijan conforme al número de aciertos de los competidores.
Las competencias efectúan los llamados tope de banca, fijado por cada departamentoy se usa para repartir los pagos toda vez que la estimación de premios a abonar pase ese tope estipulado.
¿Qué significa soñar con pescado?
Soñar con pescado puede simbolizar la abundancia y la prosperidad en la vida del soñador. Este tipo de sueño a menudo se asocia con la llegada de buenas noticias o la realización de deseos, reflejando un estado emocional positivo y la satisfacción personal.
Además, el pescado en los sueños puede representar la intuición y el subconsciente. Puede ser una señal de que es momento de explorar emociones ocultas o de prestar atención a los instintos, sugiriendo que el soñador debe conectarse más con su interior para encontrar respuestas a sus inquietudes.
¿Qué significa soñar con excremento?
Soñar con excremento puede simbolizar la liberación de emociones negativas o situaciones indeseadas en la vida del soñador. Este tipo de sueño a menudo sugiere que es momento de dejar ir lo que ya no sirve y hacer espacio para lo nuevo.
Además, el excremento en los sueños puede representar la abundancia y la prosperidad, ya que a menudo se asocia con la fertilidad y el crecimiento. En este contexto, el sueño puede ser una señal de que se están gestando nuevas oportunidades o ideas en la vida del soñador.