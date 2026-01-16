En esta noticia

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la primera de este viernes, 16 de enero de 2026. A la cabeza salió el número 9590 (El Miedo) y las letras son: E L M X.

 1°9590 11°6727 
 4804  12°8037
 3°9074  13°1552 
 0954  14°7825 
 9343  15°7097 
 6°5884  16°2228
 2506  17°7585 
 5548  18°3613 
 4975  19°6121 
 10°2959  20°0021 

Te puede interesar

Inauguran un transporte que unirá el norte y el sur de la Ciudad en solo una hora

Te puede interesar

Adiós al cansancio: la hierba para agregar al mate que te da energía y mejora la atención

Resultados de la Quiniela Provincial en la Primera este viernes 16 de enero

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la primera de este viernes 16 de enero. A la cabeza salió el número 3348 - Muerto que habla.

 1°3348 11°2867 
 9353   12°4610
 3°6032  13°5693 
 2719  14°0582 
 5889  15°3520 
 6°1837  16°8603
 2049  17°9296 
 2021  18°4849 
 8976  19°1390 
 10°2921  20°9318 

¿Qué es la quiniela?

El juego de azar más famoso de la Argentina es organizado y fiscalizado por las quinielas de cada provincia y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Se trata de un juego bancado que no cuenta con un pozo acumulado y las ganancias se determinan en función de los aciertos individuales de los participantes.

Cada jurisdicción establece un "tope de banca", un límite máximo que se utiliza para calcular los pagos en caso de que el total de premios a abonar supere ese umbral. Este mecanismo permite prorratear los pagos entre los ganadores, garantizando la sostenibilidad del sistema de apuestas.

Te puede interesar

Lanzan el tren bala más veloz del mundo: sobrepasa a los japoneses y es el gran orgullo de este país

Te puede interesar

La gran obra de transporte público de 40 km que asegura transformar para siempre la movilidad en el país

¿Qué significa soñar con el miedo?

Soñar con El Miedo puede reflejar ansiedades o preocupaciones que se están experimentando en la vida diaria. Este tipo de sueño a menudo simboliza la lucha interna con situaciones que generan inseguridad o temor, lo que puede llevar a una búsqueda de soluciones o a la necesidad de enfrentar esos miedos.

Además, estos sueños pueden servir como una forma de autoconocimiento, permitiendo que la persona reconozca y procese sus emociones más profundas. Al confrontar El Miedo en un sueño, se abre la puerta a la superación personal y al crecimiento emocional.

¿Qué significa soñar con muerto que habla?

Soñar con un muerto que habla puede simbolizar la necesidad de resolver asuntos pendientes o emociones reprimidas relacionadas con esa persona. Este tipo de sueño a menudo refleja el deseo de obtener respuestas o cerrar ciclos en la vida del soñador.

Además, puede interpretarse como un mensaje del subconsciente que invita a la reflexión sobre la vida y la muerte, así como sobre las lecciones aprendidas. La comunicación con un ser querido fallecido en sueños puede ofrecer consuelo y guía en momentos de incertidumbre.