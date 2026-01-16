Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la primera de este viernes, 16 de enero de 2026. A la cabeza salió el número 9590 (El Miedo) y las letras son: E L M X.

1° 9590 11° 6727 2° 4804 12° 8037 3° 9074 13° 1552 4° 0954 14° 7825 5° 9343 15° 7097 6° 5884 16° 2228 7° 2506 17° 7585 8° 5548 18° 3613 9° 4975 19° 6121 10° 2959 20° 0021

Resultados de la Quiniela Provincial en la Primera este viernes 16 de enero

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la primera de este viernes 16 de enero. A la cabeza salió el número 3348 - Muerto que habla.

1° 3348 11° 2867 2° 9353 12° 4610 3° 6032 13° 5693 4° 2719 14° 0582 5° 5889 15° 3520 6° 1837 16° 8603 7° 2049 17° 9296 8° 2021 18° 4849 9° 8976 19° 1390 10° 2921 20° 9318

¿Qué es la quiniela?

El juego de azar más famoso de la Argentina es organizado y fiscalizado por las quinielas de cada provincia y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Se trata de un juego bancado que no cuenta con un pozo acumulado y las ganancias se determinan en función de los aciertos individuales de los participantes.

Cada jurisdicción establece un "tope de banca", un límite máximo que se utiliza para calcular los pagos en caso de que el total de premios a abonar supere ese umbral. Este mecanismo permite prorratear los pagos entre los ganadores, garantizando la sostenibilidad del sistema de apuestas.

¿Qué significa soñar con el miedo?

Soñar con El Miedo puede reflejar ansiedades o preocupaciones que se están experimentando en la vida diaria. Este tipo de sueño a menudo simboliza la lucha interna con situaciones que generan inseguridad o temor, lo que puede llevar a una búsqueda de soluciones o a la necesidad de enfrentar esos miedos.

Además, estos sueños pueden servir como una forma de autoconocimiento, permitiendo que la persona reconozca y procese sus emociones más profundas. Al confrontar El Miedo en un sueño, se abre la puerta a la superación personal y al crecimiento emocional.

¿Qué significa soñar con muerto que habla?

Soñar con un muerto que habla puede simbolizar la necesidad de resolver asuntos pendientes o emociones reprimidas relacionadas con esa persona. Este tipo de sueño a menudo refleja el deseo de obtener respuestas o cerrar ciclos en la vida del soñador.

Además, puede interpretarse como un mensaje del subconsciente que invita a la reflexión sobre la vida y la muerte, así como sobre las lecciones aprendidas. La comunicación con un ser querido fallecido en sueños puede ofrecer consuelo y guía en momentos de incertidumbre.