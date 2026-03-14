Como cada día, la quiniela vuelve a presentar sus resultados oficiales a través de las loterías provinciales del país. Se trata del juego de apuesta con mayor tradición en la Argentina, cuyos premios dependen exclusivamente de la cantidad de números acertadas y del monto apostado. Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la primera de este viernes, 13 de marzo de 2026. A la cabeza salió el número 3695 (Anteojos) y las letras son: C R Z Z. Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la primera de este viernes 13 de marzo. A la cabeza salió el número 8954 - La Vaca. Los sorteos se realizan cinco veces al día: Soñar con anteojos puede simbolizar la necesidad de ver las cosas con mayor claridad en la vida. Este sueño sugiere que el soñador está buscando una nueva perspectiva o entendimiento sobre una situación específica. Además, los anteojos en los sueños pueden representar la sabiduría y el conocimiento. Puede ser un indicativo de que el soñador debe prestar atención a los detalles y a la información que lo rodea para tomar decisiones más informadas. Soñar con una vaca puede simbolizar la abundancia y la prosperidad en la vida del soñador. Este animal, asociado con la fertilidad y la nutrición, puede indicar que se avecinan tiempos de crecimiento personal o financiero. Además, la vaca en los sueños puede representar la necesidad de cuidar de uno mismo y de los demás. Puede ser un recordatorio de la importancia de la paciencia y la dedicación en las relaciones y en los proyectos que se están desarrollando.