Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la primera de este viernes, 12 de diciembre de 2025. A la cabeza salió el número 6989 (La Rata) y las letras son: I I M X.

1° 6989 11° 1923 2° 8358 12° 2507 3° 4842 13° 0858 4° 6749 14° 9481 5° 0891 15° 4781 6° 3934 16° 8880 7° 8985 17° 5255 8° 5073 18° 6653 9° 2201 19° 7553 10° 7974 20° 0879

Resultados de la Quiniela Provincial en la Primera este viernes 12 de diciembre

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la primera de este viernes 12 de diciembre. A la cabeza salió el número 5599 - Hermano.

1° 5599 11° 9736 2° 0955 12° 6589 3° 4429 13° 8264 4° 3274 14° 1310 5° 2331 15° 1295 6° 9679 16° 7181 7° 4297 17° 6776 8° 1239 18° 2398 9° 4969 19° 5474 10° 7222 20° 7463

¿Qué es la quiniela?

El juego de azar más famoso de la Argentina es organizado y fiscalizado por las quinielas de cada provincia y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Se trata de un juego bancado que no cuenta con un pozo acumulado y las ganancias se determinan en función de los aciertos individuales de los participantes.

Cada jurisdicción establece un "tope de banca", un límite máximo que se utiliza para calcular los pagos en caso de que el total de premios a abonar supere ese umbral. Este mecanismo permite prorratear los pagos entre los ganadores, garantizando la sostenibilidad del sistema de apuestas.

¿Qué significa soñar con la rata?

Soñar con La Rata puede simbolizar la traición o la deslealtad en tu vida. Este sueño a menudo refleja preocupaciones sobre personas cercanas que podrían no ser sinceras o que tienen intenciones ocultas.

Además, La Rata en los sueños puede representar la necesidad de deshacerse de situaciones o relaciones tóxicas. Este sueño invita a la reflexión sobre lo que es realmente valioso y lo que es mejor dejar atrás.

¿Qué significa soñar con hermano?

Soñar con un hermano puede simbolizar la conexión emocional y el apoyo que se tiene en la vida real. Este tipo de sueño a menudo refleja la relación que se tiene con esa persona, así como los sentimientos de lealtad y protección que pueden existir entre hermanos.

Además, soñar con un hermano puede representar aspectos de uno mismo que se relacionan con la infancia, la familia y la identidad. Puede ser una invitación a reflexionar sobre las dinámicas familiares y cómo estas influyen en la vida actual.