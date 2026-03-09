Con varias ediciones diarias y una larga tradición en la Argentina, la quiniela sigue siendo el juego de azar más popular. Cada provincia publica los resultados oficiales de cada sorteo y los premios se asignan bajo un sistema claro y previamente definido según el acierto numérico. Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la primera de este sábado, 7 de marzo de 2026. A la cabeza salió el número 6133 (Cristo) y las letras son: I Q X Z. Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la primera de este sábado 7 de marzo. A la cabeza salió el número 4014 - Borracho. Los sorteos se realizan cinco veces al día: Soñar con Cristo puede simbolizar una búsqueda de guía espiritual y un deseo de conexión con lo divino. Este tipo de sueño a menudo refleja la necesidad de encontrar paz interior y respuestas a preguntas existenciales. Además, soñar con Cristo puede representar la esperanza, el perdón y la redención. Puede ser un recordatorio de la importancia de la fe y el amor en la vida del soñador, así como un llamado a la reflexión sobre sus propias acciones y creencias. Soñar con un borracho puede simbolizar la necesidad de liberarse de las tensiones y preocupaciones diarias. Este tipo de sueño a menudo refleja un deseo de escapar de la realidad o de enfrentar emociones reprimidas que necesitan ser expresadas. Además, soñar con un borracho puede indicar que se está lidiando con situaciones descontroladas en la vida. Puede ser una señal de que es necesario tomar el control de las propias acciones y decisiones, o de que se está rodeado de personas que influyen negativamente en el bienestar emocional.