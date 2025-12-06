En esta noticia
Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la primera de este sábado, 6 de diciembre de 2025. A la cabeza salió el número 5686 (El Humo) y las letras son: I H M Z.
|1°
|5686
|11°
|0089
|2°
|6663
|12°
|4397
|3°
|5940
|13°
|0835
|4°
|1325
|14°
|7705
|5°
|2295
|15°
|4170
|6°
|9494
|16°
|0913
|7°
|0528
|17°
|3556
|8°
|0104
|18°
|7338
|9°
|7938
|19°
|0128
|10°
|2784
|20°
|1835
Resultados de la Quiniela Provincial en la Primera este sábado 6 de diciembre
Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la primera de este sábado 6 de diciembre. A la cabeza salió el número 2960 - La Virgen.
|1°
|2960
|11°
|7646
|2°
|4849
|12°
|9965
|3°
|8421
|13°
|6145
|4°
|2866
|14°
|7077
|5°
|6577
|15°
|0427
|6°
|2039
|16°
|5502
|7°
|8477
|17°
|9198
|8°
|8172
|18°
|0554
|9°
|9608
|19°
|5675
|10°
|3510
|20°
|2945
Consejos para jugar con responsabilidad
El juego tiene que ser una modo de ocio y no una fuente de tensión o conflicto. Por ese motivo, es crucial determinar límites de tiempo y dinero y no participar de apuestas durante momentos de inestabilidad emocional.
Asimismo se aconseja equilibrar esta actividad con otras rutinas, tomar descansos frecuentes y, de ser posible, apostar acompañado. Estas prácticas ayudan a mantener una relación saludable con el juego.
¿Qué significa soñar con el humo?
Soñar con el humo puede simbolizar confusión o incertidumbre en la vida del soñador. Este elemento etéreo sugiere que hay situaciones o emociones que no están completamente claras, lo que puede generar ansiedad o inquietud.
Además, el humo también puede representar la necesidad de dejar ir algo del pasado. Puede indicar que es momento de liberar viejas cargas o pensamientos que ya no sirven, permitiendo así un nuevo comienzo o una mayor claridad en el futuro.
¿Qué significa soñar con la virgen?
Soñar con La Virgen puede simbolizar protección y guía espiritual. Este tipo de sueño a menudo refleja la búsqueda de consuelo y apoyo en momentos de dificultad, sugiriendo que el soñador está buscando una conexión más profunda con lo divino.
Además, el sueño puede representar pureza y esperanza. La Virgen es un símbolo de amor incondicional y soñar con ella puede indicar que el soñador está en un proceso de sanación emocional o que anhela una vida más plena y significativa.