Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la primera de este sábado, 27 de diciembre de 2025. A la cabeza salió el número 9727 (El Peine) y las letras son: D G H J.

1° 9727 11° 9704 2° 2160 12° 8933 3° 3689 13° 6673 4° 6714 14° 3052 5° 8439 15° 5526 6° 7543 16° 1583 7° 5377 17° 8600 8° 1552 18° 7519 9° 8960 19° 4627 10° 7876 20° 2933

Resultados de la Quiniela Provincial en la Primera este sábado 27 de diciembre

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la primera de este sábado 27 de diciembre. A la cabeza salió el número 1821 - Mujer.

1° 1821 11° 2687 2° 6499 12° 3329 3° 2000 13° 1475 4° 3795 14° 6082 5° 6479 15° 4752 6° 5327 16° 6755 7° 9112 17° 7860 8° 8281 18° 4265 9° 2500 19° 1777 10° 6264 20° 2021

¿Cómo pedir ayuda para la ludopatía?

Además de la atención presencial, el Programa de Prevención y Asistencia al Juego Compulsivo suministra de una línea gratuita y confidencial: 0800-444-4000. Funciona todos los días, las 24 horas, con personal calificado para ofrecer contención e información.

También es posible hacer consultas y reclamos por correo electrónico a juegoresponsable@loteria.gba.gov.ar, o acercarse a alguno de los centros ubicados en ciudades como La Plata, Mar del Plata, Morón, Vicente López, entre otras.

¿Qué significa soñar con el peine?

Soñar con El Peine puede simbolizar la necesidad de orden y organización en la vida del soñador. Este objeto cotidiano representa la búsqueda de claridad y la eliminación de lo que no es necesario, sugiriendo que es momento de deshacerse de pensamientos o situaciones que causan confusión.

Además, El Peine en los sueños puede reflejar preocupaciones sobre la apariencia y la autoimagen. Puede indicar que el soñador está enfocado en su presentación personal o en cómo es percibido por los demás, lo que puede llevar a una reflexión sobre la autoestima y la aceptación personal.

¿Qué significa soñar con mujer?

Soñar con una mujer puede simbolizar aspectos de la feminidad, la intuición y la creatividad en la vida del soñador. Dependiendo del contexto del sueño, puede reflejar relaciones personales, emociones o incluso la búsqueda de equilibrio entre lo masculino y lo femenino.

Además, la mujer en el sueño puede representar a alguien importante en la vida del soñador, como una madre, pareja o amiga. Este tipo de sueño puede invitar a la reflexión sobre las dinámicas de estas relaciones y cómo influyen en el bienestar emocional del soñador.