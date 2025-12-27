En esta noticia
Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la primera de este sábado, 27 de diciembre de 2025. A la cabeza salió el número 9727 (El Peine) y las letras son: D G H J.
|1°
|9727
|11°
|9704
|2°
|2160
|12°
|8933
|3°
|3689
|13°
|6673
|4°
|6714
|14°
|3052
|5°
|8439
|15°
|5526
|6°
|7543
|16°
|1583
|7°
|5377
|17°
|8600
|8°
|1552
|18°
|7519
|9°
|8960
|19°
|4627
|10°
|7876
|20°
|2933
Resultados de la Quiniela Provincial en la Primera este sábado 27 de diciembre
Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la primera de este sábado 27 de diciembre. A la cabeza salió el número 1821 - Mujer.
|1°
|1821
|11°
|2687
|2°
|6499
|12°
|3329
|3°
|2000
|13°
|1475
|4°
|3795
|14°
|6082
|5°
|6479
|15°
|4752
|6°
|5327
|16°
|6755
|7°
|9112
|17°
|7860
|8°
|8281
|18°
|4265
|9°
|2500
|19°
|1777
|10°
|6264
|20°
|2021
¿Cómo pedir ayuda para la ludopatía?
Además de la atención presencial, el Programa de Prevención y Asistencia al Juego Compulsivo suministra de una línea gratuita y confidencial: 0800-444-4000. Funciona todos los días, las 24 horas, con personal calificado para ofrecer contención e información.
También es posible hacer consultas y reclamos por correo electrónico a juegoresponsable@loteria.gba.gov.ar, o acercarse a alguno de los centros ubicados en ciudades como La Plata, Mar del Plata, Morón, Vicente López, entre otras.
¿Qué significa soñar con el peine?
Soñar con El Peine puede simbolizar la necesidad de orden y organización en la vida del soñador. Este objeto cotidiano representa la búsqueda de claridad y la eliminación de lo que no es necesario, sugiriendo que es momento de deshacerse de pensamientos o situaciones que causan confusión.
Además, El Peine en los sueños puede reflejar preocupaciones sobre la apariencia y la autoimagen. Puede indicar que el soñador está enfocado en su presentación personal o en cómo es percibido por los demás, lo que puede llevar a una reflexión sobre la autoestima y la aceptación personal.
¿Qué significa soñar con mujer?
Soñar con una mujer puede simbolizar aspectos de la feminidad, la intuición y la creatividad en la vida del soñador. Dependiendo del contexto del sueño, puede reflejar relaciones personales, emociones o incluso la búsqueda de equilibrio entre lo masculino y lo femenino.
Además, la mujer en el sueño puede representar a alguien importante en la vida del soñador, como una madre, pareja o amiga. Este tipo de sueño puede invitar a la reflexión sobre las dinámicas de estas relaciones y cómo influyen en el bienestar emocional del soñador.