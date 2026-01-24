Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la primera de este sábado, 24 de enero de 2026. A la cabeza salió el número 3770 (Muerto que sueña) y las letras son: A F Q S.

1° 3770 11° 8614 2° 4421 12° 4076 3° 9435 13° 6927 4° 1809 14° 9626 5° 4460 15° 7604 6° 1897 16° 4136 7° 5097 17° 7255 8° 4973 18° 2366 9° 8979 19° 4899 10° 8813 20° 2619

Resultados de la Quiniela Provincial en la Primera este sábado 24 de enero

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la primera de este sábado 24 de enero. A la cabeza salió el número 2870 - Muerto que sueña.

1° 2870 11° 0782 2° 5331 12° 1489 3° 2480 13° 3102 4° 0387 14° 8296 5° 4650 15° 7069 6° 4776 16° 6915 7° 2355 17° 1172 8° 1828 18° 8676 9° 9554 19° 0561 10° 3667 20° 9735

¿Cuáles son los premios de la quiniela?

Los premios de la quiniela en Argentina no tienen un pozo fijo, sino que los montos se fijan conforme al número de aciertos de los apostantes.

Las competencias efectúan los llamados tope de banca, fijado por cada departamentoy se usa para repartir los pagos toda vez que la estimación de premios a abonar pase ese tope determinado.

¿Qué significa soñar con muerto que sueña?

Soñar con un muerto que sueña puede interpretarse como un mensaje del más allá, donde el difunto intenta comunicarse o transmitir un mensaje importante al soñador. Este tipo de sueño puede reflejar la necesidad de cerrar ciclos o resolver asuntos pendientes relacionados con la persona fallecida.

Además, puede simbolizar la conexión emocional que aún persiste, indicando que el soñador está procesando su duelo o recordando momentos significativos. En este contexto, el sueño puede servir como un recordatorio de la importancia de honrar la memoria de quienes han partido.

