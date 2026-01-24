En esta noticia
Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la primera de este sábado, 24 de enero de 2026. A la cabeza salió el número 3770 (Muerto que sueña) y las letras son: A F Q S.
|1°
|3770
|11°
|8614
|2°
|4421
|12°
|4076
|3°
|9435
|13°
|6927
|4°
|1809
|14°
|9626
|5°
|4460
|15°
|7604
|6°
|1897
|16°
|4136
|7°
|5097
|17°
|7255
|8°
|4973
|18°
|2366
|9°
|8979
|19°
|4899
|10°
|8813
|20°
|2619
Resultados de la Quiniela Provincial en la Primera este sábado 24 de enero
Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la primera de este sábado 24 de enero. A la cabeza salió el número 2870 - Muerto que sueña.
|1°
|2870
|11°
|0782
|2°
|5331
|12°
|1489
|3°
|2480
|13°
|3102
|4°
|0387
|14°
|8296
|5°
|4650
|15°
|7069
|6°
|4776
|16°
|6915
|7°
|2355
|17°
|1172
|8°
|1828
|18°
|8676
|9°
|9554
|19°
|0561
|10°
|3667
|20°
|9735
¿Cuáles son los premios de la quiniela?
Los premios de la quiniela en Argentina no tienen un pozo fijo, sino que los montos se fijan conforme al número de aciertos de los apostantes.
Las competencias efectúan los llamados tope de banca, fijado por cada departamentoy se usa para repartir los pagos toda vez que la estimación de premios a abonar pase ese tope determinado.
¿Qué significa soñar con muerto que sueña?
Soñar con un muerto que sueña puede interpretarse como un mensaje del más allá, donde el difunto intenta comunicarse o transmitir un mensaje importante al soñador. Este tipo de sueño puede reflejar la necesidad de cerrar ciclos o resolver asuntos pendientes relacionados con la persona fallecida.
Además, puede simbolizar la conexión emocional que aún persiste, indicando que el soñador está procesando su duelo o recordando momentos significativos. En este contexto, el sueño puede servir como un recordatorio de la importancia de honrar la memoria de quienes han partido.
¿Qué significa soñar con muerto que sueña?
Soñar con un muerto que sueña puede interpretarse como un mensaje del más allá, donde el difunto intenta comunicarse o transmitir un mensaje importante al soñador. Este tipo de sueño puede reflejar la necesidad de cerrar ciclos o resolver asuntos pendientes relacionados con la persona fallecida.
Además, puede simbolizar la conexión emocional que aún persiste, indicando que el soñador está procesando su duelo o recordando momentos significativos. En este contexto, el sueño puede servir como un recordatorio de la importancia de honrar la memoria de quienes han partido.