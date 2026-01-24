En esta noticia

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la primera de este sábado, 24 de enero de 2026. A la cabeza salió el número 3770 (Muerto que sueña) y las letras son: A F Q S.

 1°3770 11°8614 
 4421  12°4076
 3°9435  13°6927 
 1809  14°9626 
 4460  15°7604 
 6°1897  16°4136
 5097  17°7255 
 4973  18°2366 
 8979  19°4899 
 10°8813  20°2619 

Resultados de la Quiniela Provincial en la Primera este sábado 24 de enero

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la primera de este sábado 24 de enero. A la cabeza salió el número 2870 - Muerto que sueña.

 1°2870 11°0782 
 5331   12°1489
 3°2480  13°3102 
 0387  14°8296 
 4650  15°7069 
 6°4776  16°6915
 2355  17°1172 
 1828  18°8676 
 9554  19°0561 
 10°3667  20°9735 

¿Cuáles son los premios de la quiniela?

Los premios de la quiniela en Argentina no tienen un pozo fijo, sino que los montos se fijan conforme al número de aciertos de los apostantes. 

Las competencias efectúan los llamados tope de banca, fijado por cada departamentoy se usa para repartir los pagos toda vez que la estimación de premios a abonar pase ese tope determinado. 

¿Qué significa soñar con muerto que sueña?

Soñar con un muerto que sueña puede interpretarse como un mensaje del más allá, donde el difunto intenta comunicarse o transmitir un mensaje importante al soñador. Este tipo de sueño puede reflejar la necesidad de cerrar ciclos o resolver asuntos pendientes relacionados con la persona fallecida.

Además, puede simbolizar la conexión emocional que aún persiste, indicando que el soñador está procesando su duelo o recordando momentos significativos. En este contexto, el sueño puede servir como un recordatorio de la importancia de honrar la memoria de quienes han partido.

