Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la primera de este sábado, 13 de diciembre de 2025. A la cabeza salió el número 1873 (Hospital) y las letras son: O M V V.

1° 1873 11° 7946 2° 5021 12° 5936 3° 2575 13° 7788 4° 0455 14° 9308 5° 3104 15° 4373 6° 0565 16° 0234 7° 1770 17° 8975 8° 1384 18° 5013 9° 2388 19° 6918 10° 2019 20° 4383

Resultados de la Quiniela Provincial en la Primera este sábado 13 de diciembre

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la primera de este sábado 13 de diciembre. A la cabeza salió el número 3876 - Las Llamas.

1° 3876 11° 3055 2° 7342 12° 7261 3° 2465 13° 3603 4° 7666 14° 3819 5° 5067 15° 1875 6° 8346 16° 2689 7° 5097 17° 8797 8° 3548 18° 6578 9° 3949 19° 3534 10° 3473 20° 0453

Los premios de la quiniela

En cuanto a los premios, la quiniela en Argentina no cuenta con pozo fijo, sino que los montos se fijan en base al número de aciertos de los apostadores.

Las competencias efectúan los llamados tope de banca, fijado por cada departamento y se usa para repartir los pagos toda vez que la estimación de premios a abonar pase ese tope estipulado.

¿Qué significa soñar con hospital?

Soñar con un hospital puede simbolizar la necesidad de curación o atención en alguna área de la vida del soñador. Este tipo de sueño a menudo refleja preocupaciones sobre la salud física o emocional, así como la búsqueda de apoyo en momentos difíciles.

Además, un hospital en los sueños puede representar un lugar de transformación y cambio. Puede indicar que el soñador está en un proceso de sanación personal o que está enfrentando situaciones que requieren una evaluación y reflexión profunda.

¿Qué significa soñar con las llamas?

Soñar con las llamas puede simbolizar una intensa pasión o deseo que arde dentro de uno. Este tipo de sueño a menudo refleja emociones fuertes, ya sea amor, ira o creatividad, que están en juego en la vida del soñador.

Además, las llamas también pueden representar transformación y cambio. Así como el fuego consume y purifica, soñar con llamas puede indicar que el soñador está atravesando un proceso de renovación personal o enfrentando desafíos que requieren valentía y determinación.