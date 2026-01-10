En esta noticia

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la primera de este sábado, 10 de enero de 2026. A la cabeza salió el número 6393 (Enamorado) y las letras son: F F H L.

 1°6393 11°8391 
 0837  12°1618
 3°7275  13°7834 
 0217  14°3088 
 6330  15°8792 
 6°8773  16°6173
 6605  17°7843 
 1738  18°1872 
 2303  19°6180 
 10°0600  20°6043 

Te puede interesar

Postergan la apertura del parque acuático más grande del país: qué pasó y cuándo se inaugura

Te puede interesar

Ni harina ni azúcar: cómo elaborar unos panqueques nutritivos para la merienda o el mate

Resultados de la Quiniela Provincial en la Primera este sábado 10 de enero

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la primera de este sábado 10 de enero. A la cabeza salió el número 5802 - Niño.

 1°5802 11°6569 
 6172   12°7585
 3°5964  13°8190 
 5006  14°2594 
 3915  15°3882 
 6°9166  16°6792
 7439  17°7791 
 6456  18°0344 
 9742  19°2556 
 10°4176  20°2002 

Autoexclusión voluntaria: ¿cómo iniciar el trámite?

Los apostadores que quieran autoexcluirse de las salas de juego en la provincia de Buenos Aires pueden acceder a los formularios en los sitios oficiales. El trámite incluye un Formulario de Autoexclusión y uno de Consentimiento.

Ambos documentos deben descargarse, completarse y presentarse en cualquier sala de juegos. La autoexclusión es completamente voluntaria y tiene una duración de 2 años.

Te puede interesar

Cambia la Ley de Sucesiones y los herederos no obtendrán los bienes aunque lo determine el testamento si pasa esto

Te puede interesar

Chau celulares: Bill Gates reveló por qué dejarán de usarse y qué invento los reemplazarán para siempre

¿Qué significa soñar con enamorado?

Soñar con un enamorado puede simbolizar el deseo de amor y conexión emocional en la vida real. Este tipo de sueño a menudo refleja anhelos profundos y la búsqueda de una relación significativa.

Además, puede representar aspectos de uno mismo que se desean explorar o integrar, como la pasión y la intimidad. El soñador puede estar procesando sentimientos sobre su vida amorosa o sus relaciones actuales.

¿Qué significa soñar con niño?

Soñar con un niño puede simbolizar la inocencia, la pureza y la creatividad. Este tipo de sueño a menudo refleja un deseo de volver a tiempos más simples o de reconectar con aspectos olvidados de uno mismo.

Además, un niño en un sueño puede representar nuevas oportunidades o el inicio de un proyecto. Puede ser un recordatorio de la importancia de cuidar y nutrir esos aspectos en nuestra vida.