Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la primera de este sábado, 10 de enero de 2026. A la cabeza salió el número 6393 (Enamorado) y las letras son: F F H L.

1° 6393 11° 8391 2° 0837 12° 1618 3° 7275 13° 7834 4° 0217 14° 3088 5° 6330 15° 8792 6° 8773 16° 6173 7° 6605 17° 7843 8° 1738 18° 1872 9° 2303 19° 6180 10° 0600 20° 6043

Resultados de la Quiniela Provincial en la Primera este sábado 10 de enero

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la primera de este sábado 10 de enero. A la cabeza salió el número 5802 - Niño.

1° 5802 11° 6569 2° 6172 12° 7585 3° 5964 13° 8190 4° 5006 14° 2594 5° 3915 15° 3882 6° 9166 16° 6792 7° 7439 17° 7791 8° 6456 18° 0344 9° 9742 19° 2556 10° 4176 20° 2002

Autoexclusión voluntaria: ¿cómo iniciar el trámite?

Los apostadores que quieran autoexcluirse de las salas de juego en la provincia de Buenos Aires pueden acceder a los formularios en los sitios oficiales. El trámite incluye un Formulario de Autoexclusión y uno de Consentimiento.

Ambos documentos deben descargarse, completarse y presentarse en cualquier sala de juegos. La autoexclusión es completamente voluntaria y tiene una duración de 2 años.

¿Qué significa soñar con enamorado?

Soñar con un enamorado puede simbolizar el deseo de amor y conexión emocional en la vida real. Este tipo de sueño a menudo refleja anhelos profundos y la búsqueda de una relación significativa.

Además, puede representar aspectos de uno mismo que se desean explorar o integrar, como la pasión y la intimidad. El soñador puede estar procesando sentimientos sobre su vida amorosa o sus relaciones actuales.

¿Qué significa soñar con niño?

Soñar con un niño puede simbolizar la inocencia, la pureza y la creatividad. Este tipo de sueño a menudo refleja un deseo de volver a tiempos más simples o de reconectar con aspectos olvidados de uno mismo.

Además, un niño en un sueño puede representar nuevas oportunidades o el inicio de un proyecto. Puede ser un recordatorio de la importancia de cuidar y nutrir esos aspectos en nuestra vida.