Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la primera de este miércoles, 28 de enero de 2026. A la cabeza salió el número 1339 (Lluvia) y las letras son: G L P W.

1° 1339 11° 2778 2° 9716 12° 1895 3° 7673 13° 1014 4° 7575 14° 6529 5° 8716 15° 7276 6° 4195 16° 6518 7° 0033 17° 6669 8° 9826 18° 9127 9° 4950 19° 3110 10° 3679 20° 3288

Resultados de la Quiniela Provincial en la Primera este miércoles 28 de enero

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la primera de este miércoles 28 de enero. A la cabeza salió el número 0864 - Llanto.

1° 0864 11° 9773 2° 1667 12° 4765 3° 7304 13° 2181 4° 2934 14° 8221 5° 7964 15° 2348 6° 0890 16° 9946 7° 3270 17° 8970 8° 4671 18° 8874 9° 2047 19° 7712 10° 0514 20° 5323

¿Qué es la quiniela?

El juego de azar más famoso de la Argentina es organizado y fiscalizado por las quinielas de cada provincia y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Se trata de un juego bancado que no cuenta con un pozo acumulado y las ganancias se determinan en función de los aciertos individuales de los participantes.

Cada jurisdicción establece un "tope de banca", un límite máximo que se utiliza para calcular los pagos en caso de que el total de premios a abonar supere ese umbral. Este mecanismo permite prorratear los pagos entre los ganadores, garantizando la sostenibilidad del modelo de apuestas.

¿Qué significa soñar con lluvia?

Soñar con lluvia a menudo simboliza la purificación y la renovación emocional. Puede representar la liberación de tensiones y la llegada de nuevos comienzos, sugiriendo que el soñador está listo para dejar atrás el pasado y abrazar el futuro.

Además, la lluvia en los sueños puede reflejar sentimientos de tristeza o melancolía. Dependiendo del contexto del sueño, puede indicar que el soñador está procesando emociones profundas o enfrentando situaciones difíciles en su vida diaria.

¿Qué significa soñar con llanto?

Soñar con llanto puede simbolizar la liberación de emociones reprimidas. Este tipo de sueño a menudo refleja tristeza, dolor o una necesidad de desahogarse, indicando que el soñador está lidiando con sentimientos intensos en su vida diaria.

Además, el llanto en los sueños puede ser un llamado a la introspección. Puede sugerir que es momento de enfrentar situaciones difíciles o conflictos internos que han sido ignorados, promoviendo así un proceso de sanación emocional.