Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la primera de este miércoles, 28 de enero de 2026. A la cabeza salió el número 1339 (Lluvia) y las letras son: G L P W.

 1°1339 11°2778 
 9716  12°1895
 3°7673  13°1014 
 7575  14°6529 
 8716  15°7276 
 6°4195  16°6518
 0033  17°6669 
 9826  18°9127 
 4950  19°3110 
 10°3679  20°3288 

Resultados de la Quiniela Provincial en la Primera este miércoles 28 de enero

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la primera de este miércoles 28 de enero. A la cabeza salió el número 0864 - Llanto.

 1°0864 11°9773 
 1667   12°4765
 3°7304  13°2181 
 2934  14°8221 
 7964  15°2348 
 6°0890  16°9946
 3270  17°8970 
 4671  18°8874 
 2047  19°7712 
 10°0514  20°5323 

¿Qué es la quiniela?

El juego de azar más famoso de la Argentina es organizado y fiscalizado por las quinielas de cada provincia y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Se trata de un juego bancado que no cuenta con un pozo acumulado y las ganancias se determinan en función de los aciertos individuales de los participantes.

Cada jurisdicción establece un "tope de banca", un límite máximo que se utiliza para calcular los pagos en caso de que el total de premios a abonar supere ese umbral. Este mecanismo permite prorratear los pagos entre los ganadores, garantizando la sostenibilidad del modelo de apuestas.

¿Qué significa soñar con lluvia?

Soñar con lluvia a menudo simboliza la purificación y la renovación emocional. Puede representar la liberación de tensiones y la llegada de nuevos comienzos, sugiriendo que el soñador está listo para dejar atrás el pasado y abrazar el futuro.

Además, la lluvia en los sueños puede reflejar sentimientos de tristeza o melancolía. Dependiendo del contexto del sueño, puede indicar que el soñador está procesando emociones profundas o enfrentando situaciones difíciles en su vida diaria.

¿Qué significa soñar con llanto?

Soñar con llanto puede simbolizar la liberación de emociones reprimidas. Este tipo de sueño a menudo refleja tristeza, dolor o una necesidad de desahogarse, indicando que el soñador está lidiando con sentimientos intensos en su vida diaria.

Además, el llanto en los sueños puede ser un llamado a la introspección. Puede sugerir que es momento de enfrentar situaciones difíciles o conflictos internos que han sido ignorados, promoviendo así un proceso de sanación emocional.