Con varias ediciones diarias y una larga tradición en la Argentina, la quiniela sigue siendo el juego de azar más popular. Cada provincia publica los resultados oficiales de cada sorteo y los premios se asignan bajo un sistema claro y previamente definido según el acierto numérico. Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la primera de este miércoles, 25 de marzo de 2026. A la cabeza salió el número 3849 (La Carne) y las letras son: O B C Q. Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la primera de este miércoles 25 de marzo. A la cabeza salió el número 6954 - La Vaca. Además de la atención presencial, el Programa de Prevención y Asistencia al Juego Compulsivo ofrece de una línea gratuita y confidencial: 0800-444-4000. Funciona todos los días, las 24 horas, con personal preparado para suministrar contención e información. También es posible hacer consultas y reclamos por correo electrónico a juegoresponsable@loteria.gba.gov.ar, o acercarse a alguno de los centros ubicados en ciudades como La Plata, Mar del Plata, Morón, Vicente López, entre otras. Soñar con La Carne puede simbolizar deseos primarios y necesidades básicas. Este tipo de sueño a menudo refleja aspectos de la vida física y emocional, como la salud, la vitalidad y la conexión con el cuerpo. Además, La Carne en los sueños puede representar la sensualidad y la intimidad. Puede indicar una búsqueda de placer o una necesidad de explorar relaciones más profundas y significativas en la vida del soñador. Soñar con una vaca puede simbolizar la abundancia y la prosperidad en la vida del soñador. Este animal, asociado con la fertilidad y la nutrición, puede indicar que se avecinan tiempos de crecimiento personal o financiero. Además, la vaca en los sueños puede representar la necesidad de cuidar de uno mismo y de los demás. Puede ser un recordatorio de la importancia de la paciencia y la dedicación en las relaciones y en los proyectos que se están desarrollando.