Los sorteos diarios de la quiniela reúnen a miles de concursantes que esperan los números ganadores. Administrada por las loterías provinciales, esta forma de juego otorga premios fijos que varían en función del acierto numérico y del monto destinado a la apuesta. Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la primera de este miércoles, 18 de marzo de 2026. A la cabeza salió el número 3175 (El Payaso) y las letras son: C Q W X. Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la primera de este miércoles 18 de marzo. A la cabeza salió el número 6335 - Pajarito. Soñar con El Payaso puede simbolizar la necesidad de liberar tensiones y encontrar alegría en la vida. Este sueño a menudo refleja un deseo de diversión y despreocupación, sugiriendo que es momento de dejar atrás las preocupaciones y disfrutar del presente. Sin embargo, también puede representar miedos ocultos o situaciones que parecen divertidas pero que en realidad son engañosas. El Payaso en los sueños puede advertir sobre la superficialidad de ciertas relaciones o situaciones, instando a la reflexión sobre lo que realmente se esconde detrás de las apariencias. Soñar con un pajarito puede simbolizar libertad y alegría. Este tipo de sueño a menudo refleja un deseo de escapar de las limitaciones y encontrar un espacio donde uno pueda expresarse sin restricciones. Además, los pajaritos en los sueños pueden representar mensajes o noticias que están por llegar. Pueden ser un recordatorio de que es importante estar atento a las oportunidades que se presentan en la vida.