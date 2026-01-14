En esta noticia

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la primera de este miércoles, 14 de enero de 2026. A la cabeza salió el número 8083 (Mal Tiempo) y las letras son: A P R Z.

 1°8083 11°1594 
 8326  12°0997
 3°4343  13°6935 
 2176  14°7894 
 0084  15°3839 
 6°1800  16°4567
 8572  17°5795 
 6059  18°3468 
 1244  19°1768 
 10°3794  20°8304 

Resultados de la Quiniela Provincial en la Primera este miércoles 14 de enero

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la primera de este miércoles 14 de enero. A la cabeza salió el número 2852 - Madre e hijo.

 1°2852 11°9023 
 8388   12°5411
 3°8791  13°3219 
 1180  14°9196 
 5570  15°5831 
 6°5189  16°4457
 7074  17°8731 
 6944  18°9734 
 9326  19°3173 
 10°8514  20°5534 

¿Dónde pedir ayuda para la ludopatía?

El Programa de Prevención y Asistencia al Juego Compulsivo fue creado en 2005 y cuenta con diez centros dispersos en distintas ciudades bonaerenses. Su objetivo es brindar contención y asistencia integral a quienes enfrentan problemas con el juego.

Cada centro está equipado por un grupo interdisciplinario y dirigido por profesionales especializados y la atención es pública, gratuita y orientada tanto a personas como a sus familias.

¿Qué significa soñar con mal tiempo?

Soñar con mal tiempo puede simbolizar conflictos emocionales o situaciones difíciles en la vida del soñador. Este tipo de sueños a menudo refleja la ansiedad o el estrés que se experimenta en la realidad, sugiriendo que hay problemas que necesitan ser enfrentados.

Además, el mal tiempo en los sueños puede representar cambios inminentes o la necesidad de adaptarse a nuevas circunstancias. Puede ser una señal de que el soñador debe prepararse para enfrentar desafíos y encontrar la manera de superar las adversidades que se presenten.

¿Qué significa soñar con madre e hijo?

Soñar con madre e hijo puede simbolizar la conexión emocional y el amor incondicional que existe entre ellos. Este tipo de sueño a menudo refleja la necesidad de protección, cuidado y apoyo en la vida del soñador.

Además, puede representar aspectos de la propia infancia o la relación con la figura materna. También puede indicar un deseo de nutrir y cuidar a otros, o la búsqueda de un equilibrio entre la responsabilidad y la libertad personal.