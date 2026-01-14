Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la primera de este miércoles, 14 de enero de 2026. A la cabeza salió el número 8083 (Mal Tiempo) y las letras son: A P R Z.

1° 8083 11° 1594 2° 8326 12° 0997 3° 4343 13° 6935 4° 2176 14° 7894 5° 0084 15° 3839 6° 1800 16° 4567 7° 8572 17° 5795 8° 6059 18° 3468 9° 1244 19° 1768 10° 3794 20° 8304

Resultados de la Quiniela Provincial en la Primera este miércoles 14 de enero

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la primera de este miércoles 14 de enero. A la cabeza salió el número 2852 - Madre e hijo.

1° 2852 11° 9023 2° 8388 12° 5411 3° 8791 13° 3219 4° 1180 14° 9196 5° 5570 15° 5831 6° 5189 16° 4457 7° 7074 17° 8731 8° 6944 18° 9734 9° 9326 19° 3173 10° 8514 20° 5534

¿Dónde pedir ayuda para la ludopatía?

El Programa de Prevención y Asistencia al Juego Compulsivo fue creado en 2005 y cuenta con diez centros dispersos en distintas ciudades bonaerenses. Su objetivo es brindar contención y asistencia integral a quienes enfrentan problemas con el juego.

Cada centro está equipado por un grupo interdisciplinario y dirigido por profesionales especializados y la atención es pública, gratuita y orientada tanto a personas como a sus familias.

¿Qué significa soñar con mal tiempo?

Soñar con mal tiempo puede simbolizar conflictos emocionales o situaciones difíciles en la vida del soñador. Este tipo de sueños a menudo refleja la ansiedad o el estrés que se experimenta en la realidad, sugiriendo que hay problemas que necesitan ser enfrentados.

Además, el mal tiempo en los sueños puede representar cambios inminentes o la necesidad de adaptarse a nuevas circunstancias. Puede ser una señal de que el soñador debe prepararse para enfrentar desafíos y encontrar la manera de superar las adversidades que se presenten.

¿Qué significa soñar con madre e hijo?

Soñar con madre e hijo puede simbolizar la conexión emocional y el amor incondicional que existe entre ellos. Este tipo de sueño a menudo refleja la necesidad de protección, cuidado y apoyo en la vida del soñador.

Además, puede representar aspectos de la propia infancia o la relación con la figura materna. También puede indicar un deseo de nutrir y cuidar a otros, o la búsqueda de un equilibrio entre la responsabilidad y la libertad personal.