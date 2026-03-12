La quiniela, gestionada por las loterías oficiales de cada jurisdicción, es el juego de apuestas más elegido en el país. Sus resultados se actualizan varias veces por día y los premios se establecen de forma fija, en relación con la cantidad de cifras acertadas. Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la primera de este miércoles, 11 de marzo de 2026. A la cabeza salió el número 6359 (Las Plantas) y las letras son: H R W X. Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la primera de este miércoles 11 de marzo. A la cabeza salió el número 9132 - Dinero. Los premios de la quiniela en Argentina no tienen un pozo fijo, sino que los montos se determinan conforme al número de aciertos de los apostantes. Las competencias efectúan los llamados tope de banca, fijado por cada departamentoy se usa para repartir los pagos toda vez que la estimación de premios a abonar pase ese tope estipulado. Soñar con plantas puede simbolizar crecimiento personal y desarrollo emocional. Las plantas representan la vida, la renovación y la conexión con la naturaleza, lo que sugiere que el soñador está en un proceso de transformación o búsqueda de equilibrio en su vida. Además, las plantas en los sueños pueden reflejar la salud y el bienestar. Si las plantas están floreciendo, puede indicar que el soñador está en un buen momento de su vida, mientras que plantas marchitas pueden señalar preocupaciones o áreas que necesitan atención y cuidado. Soñar con dinero puede simbolizar el deseo de alcanzar la abundancia y la prosperidad en la vida. Este tipo de sueño a menudo refleja preocupaciones sobre la seguridad financiera o la necesidad de valorar más lo que se tiene. Además, el dinero en los sueños puede representar el poder, el éxito o la autoestima. Dependiendo del contexto del sueño, puede indicar una búsqueda de reconocimiento o la necesidad de tomar decisiones importantes relacionadas con los recursos personales.