Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la primera de este miércoles, 10 de diciembre de 2025. A la cabeza salió el número 8075 (El Payaso) y las letras son: A B C G.

1° 8075 11° 4244 2° 8455 12° 0912 3° 7273 13° 4448 4° 3471 14° 3077 5° 8433 15° 3244 6° 5900 16° 0972 7° 0759 17° 3262 8° 0576 18° 1638 9° 5031 19° 0236 10° 8314 20° 0839

Resultados de la Quiniela Provincial en la Primera este miércoles 10 de diciembre

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la primera de este miércoles 10 de diciembre. A la cabeza salió el número 3264 - Llanto.

1° 3264 11° 8594 2° 4338 12° 2395 3° 7427 13° 0263 4° 8932 14° 6064 5° 4222 15° 2536 6° 7431 16° 1959 7° 0429 17° 7774 8° 5236 18° 2197 9° 7076 19° 2045 10° 6480 20° 7649

¿Qué es la quiniela?

El juego de azar más famoso de la Argentina es organizado y fiscalizado por las quinielas de cada provincia y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Se trata de un juego bancado que no cuenta con un pozo acumulado y las ganancias se determinan en función de los aciertos individuales de los apostadores.

Cada jurisdicción establece un "tope de banca", un límite máximo que se utiliza para calcular los pagos en caso de que el total de premios a abonar supere ese umbral. Este mecanismo permite prorratear los pagos entre los ganadores, garantizando la sostenibilidad del sistema de apuestas.

¿Qué significa soñar con el payaso?

Soñar con El Payaso puede simbolizar la necesidad de liberar tensiones y encontrar alegría en la vida. Este sueño a menudo refleja un deseo de diversión y despreocupación, sugiriendo que es momento de dejar atrás las preocupaciones y disfrutar del presente.

Sin embargo, también puede representar miedos ocultos o situaciones que parecen divertidas pero que en realidad son engañosas. En este contexto, el payaso puede ser un recordatorio de que no todo lo que brilla es oro y que es importante ser cauteloso ante las apariencias.

¿Qué significa soñar con llanto?

Soñar con llanto puede simbolizar la liberación de emociones reprimidas. Este tipo de sueño a menudo refleja tristeza, dolor o una necesidad de desahogarse, indicando que el soñador está lidiando con sentimientos intensos en su vida diaria.

Además, el llanto en los sueños puede ser un llamado a la introspección. Puede sugerir que es momento de enfrentar situaciones difíciles o de buscar apoyo emocional, ya que el subconsciente está tratando de comunicar la necesidad de sanar y procesar experiencias pasadas.