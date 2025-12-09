Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la primera de este martes, 9 de diciembre de 2025. A la cabeza salió el número 6588 (El Papa) y las letras son: F K M Z.

1° 6588 11° 1095 2° 6226 12° 0973 3° 7663 13° 5187 4° 6285 14° 2590 5° 4477 15° 4738 6° 4392 16° 5539 7° 7906 17° 7987 8° 0978 18° 4160 9° 0018 19° 3438 10° 5912 20° 3075

Resultados de la Quiniela Provincial en la Primera este martes 9 de diciembre

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la primera de este martes 9 de diciembre. A la cabeza salió el número 1042 - Zapatillas.

1° 1042 11° 2793 2° 7529 12° 6191 3° 9137 13° 8510 4° 0313 14° 0771 5° 6507 15° 0870 6° 2051 16° 4469 7° 2727 17° 9598 8° 8521 18° 6049 9° 9079 19° 9981 10° 4877 20° 0512

Los premios de la quiniela

En cuanto a los premios, la quiniela en Argentina no cuenta con pozo fijo, sino que los montos se fijan de acuerdo con el número de aciertos de los apostadores.

Las competencias efectúan los llamados tope de banca, fijado por cada departamento y se usa para repartir los pagos toda vez que la estimación de premios a abonar pase ese tope estipulado.

¿Qué significa soñar con el papa?

Soñar con El Papa puede simbolizar una búsqueda de guía espiritual o una necesidad de conexión con lo divino. Este sueño a menudo refleja la búsqueda de respuestas a preguntas profundas sobre la vida y la fe.

Además, El Papa en los sueños puede representar autoridad, moralidad y la necesidad de tomar decisiones éticas. Puede ser un llamado a reflexionar sobre los propios valores y creencias en momentos de incertidumbre.

¿Qué significa soñar con zapatillas?

Soñar con zapatillas puede simbolizar el camino que estamos tomando en la vida. Estas representan la dirección y las decisiones que hacemos, así como nuestra disposición para avanzar hacia nuevas experiencias.

Además, las zapatillas en los sueños pueden reflejar nuestra comodidad y seguridad en el entorno actual. Pueden indicar la necesidad de adaptarse a nuevas situaciones o la búsqueda de un lugar donde nos sintamos a gusto.