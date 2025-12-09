En esta noticia

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la primera de este martes, 9 de diciembre de 2025. A la cabeza salió el número 6588 (El Papa) y las letras son: F K M Z.

 1°6588 11°1095 
 6226  12°0973
 3°7663  13°5187 
 6285  14°2590 
 4477  15°4738 
 6°4392  16°5539
 7906  17°7987 
 0978  18°4160 
 0018  19°3438 
 10°5912  20°3075 

Resultados de la Quiniela Provincial en la Primera este martes 9 de diciembre

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la primera de este martes 9 de diciembre. A la cabeza salió el número 1042 - Zapatillas.

 1°1042 11°2793 
 7529   12°6191
 3°9137  13°8510 
 0313  14°0771 
 6507  15°0870 
 6°2051  16°4469
 2727  17°9598 
 8521  18°6049 
 9079  19°9981 
 10°4877  20°0512 

Los premios de la quiniela

En cuanto a los premios, la quiniela en Argentina no cuenta con pozo fijo, sino que los montos se fijan de acuerdo con el número de aciertos de los apostadores.

Las competencias efectúan los llamados tope de banca, fijado por cada departamento y se usa para repartir los pagos toda vez que la estimación de premios a abonar pase ese tope estipulado.

¿Qué significa soñar con el papa?

Soñar con El Papa puede simbolizar una búsqueda de guía espiritual o una necesidad de conexión con lo divino. Este sueño a menudo refleja la búsqueda de respuestas a preguntas profundas sobre la vida y la fe.

Además, El Papa en los sueños puede representar autoridad, moralidad y la necesidad de tomar decisiones éticas. Puede ser un llamado a reflexionar sobre los propios valores y creencias en momentos de incertidumbre.

¿Qué significa soñar con zapatillas?

Soñar con zapatillas puede simbolizar el camino que estamos tomando en la vida. Estas representan la dirección y las decisiones que hacemos, así como nuestra disposición para avanzar hacia nuevas experiencias.

Además, las zapatillas en los sueños pueden reflejar nuestra comodidad y seguridad en el entorno actual. Pueden indicar la necesidad de adaptarse a nuevas situaciones o la búsqueda de un lugar donde nos sintamos a gusto.