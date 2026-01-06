Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la primera de este martes, 6 de enero de 2026. A la cabeza salió el número 1439 (Lluvia) y las letras son: C M R Z.

1° 1439 11° 8700 2° 9751 12° 3783 3° 2207 13° 4899 4° 0717 14° 7780 5° 7074 15° 2596 6° 4119 16° 3126 7° 9222 17° 6679 8° 9696 18° 8314 9° 0736 19° 7250 10° 8484 20° 2588

Resultados de la Quiniela Provincial en la Primera este martes 6 de enero

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la primera de este martes 6 de enero. A la cabeza salió el número 8548 - Muerto que habla.

1° 8548 11° 0894 2° 7477 12° 0584 3° 8030 13° 1470 4° 1464 14° 0837 5° 9854 15° 9512 6° 4183 16° 8673 7° 2421 17° 4710 8° 8185 18° 6162 9° 9696 19° 2572 10° 7207 20° 7072

Los premios de la quiniela

En cuanto a los premios, la quiniela en Argentina no cuenta con pozo fijo, sino que los montos se determinan de acuerdo con el número de aciertos de los apostadores.

Las competencias efectúan los llamados tope de banca, fijado por cada departamentoy se usa para repartir los pagos toda vez que la estimación de premios a abonar pase ese tope determinado.

¿Qué significa soñar con lluvia?

Soñar con lluvia a menudo simboliza la purificación y la renovación emocional. Puede representar la liberación de tensiones y la llegada de nuevos comienzos, sugiriendo que el soñador está listo para dejar atrás el pasado y abrazar el futuro.

Además, la lluvia en los sueños puede reflejar sentimientos de tristeza o melancolía. Dependiendo del contexto del sueño, puede indicar que el soñador está procesando emociones profundas o enfrentando situaciones difíciles en su vida diaria.

¿Qué significa soñar con muerto que habla?

Soñar con un muerto que habla puede simbolizar la necesidad de resolver asuntos pendientes o emociones reprimidas relacionadas con esa persona. Este tipo de sueño a menudo refleja el deseo de obtener respuestas o cerrar ciclos en la vida del soñador.

Además, puede interpretarse como un mensaje del subconsciente que invita a la reflexión sobre la vida y la muerte, así como a la aceptación de la pérdida. La comunicación con un ser querido fallecido en sueños puede ofrecer consuelo y guía en momentos de incertidumbre.