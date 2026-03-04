La quiniela es uno de los juegos de azar más habituales y elegidos en Argentina, gestionado por las loterías oficiales de cada provincia. Cada jornada se realizan varios sorteos y los premios se asignan según el monto apostado y la cantidad de cifras acertadas. Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la primera de este martes, 3 de marzo de 2026. A la cabeza salió el número 0667 (Mordida) y las letras son: A G G Y. Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la primera de este martes 3 de marzo. A la cabeza salió el número 6468 - Sobrinos. Los sorteos se realizan cinco veces al día: Soñar con mordida puede simbolizar una sensación de traición o dolor emocional. Este tipo de sueño a menudo refleja conflictos internos o relaciones problemáticas en la vida del soñador. Además, la mordida en un sueño puede representar la necesidad de protegerse de situaciones o personas que pueden causar daño. Es un llamado a estar alerta y cuidar de uno mismo ante posibles amenazas. Soñar con sobrinos puede simbolizar la conexión familiar y la importancia de las relaciones cercanas. Este tipo de sueño a menudo refleja sentimientos de protección, amor y el deseo de cuidar a los seres queridos. Además, los sobrinos en los sueños pueden representar nuevas oportunidades o proyectos en los que se está involucrado. Pueden ser un recordatorio de la creatividad y la alegría que se puede encontrar en las interacciones familiares y en la vida cotidiana.