Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la primera de este martes, 27 de enero de 2026. A la cabeza salió el número 0533 (Cristo) y las letras son: E I B W.

 1°0533 11°5371 
 3680  12°3016
 3°0056  13°9353 
 7237  14°7473 
 5599  15°2678 
 6°3709  16°5560
 1951  17°9866 
 2506  18°5605 
 2738  19°3225 
 10°9359  20°0084 

Resultados de la Quiniela Provincial en la Primera este martes 27 de enero

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la primera de este martes 27 de enero. A la cabeza salió el número 8802 - Niño.

 1°8802 11°8292 
 5055   12°3756
 3°4575  13°0261 
 0137  14°3383 
 2549  15°4790 
 6°2480  16°9831
 0634  17°9304 
 1911  18°8982 
 1695  19°0318 
 10°2635  20°5200 

Autoexclusión voluntaria: ¿cómo iniciar el trámite?

Quienes que quieran autoexcluirse de las salas de juego en la provincia de Buenos Aires pueden acceder a los formularios en los sitios oficiales. El trámite incluye un Formulario de Autoexclusión y uno de Consentimiento.

Ambos documentos deben descargarse, completarse y presentarse en cualquier sala de juegos. La autoexclusión es completamente voluntaria y tiene una duración de 2 años.

¿Qué significa soñar con cristo?

Soñar con Cristo puede simbolizar una búsqueda de guía espiritual y un deseo de conexión con lo divino. Este tipo de sueño a menudo refleja la necesidad de encontrar paz interior y respuestas a preguntas existenciales.

Además, soñar con Cristo puede representar la esperanza, el perdón y la redención. Puede ser un recordatorio de la importancia de la fe y la compasión en la vida diaria, así como un llamado a vivir de acuerdo con valores más elevados.

¿Qué significa soñar con niño?

Soñar con un niño puede simbolizar la inocencia, la pureza y el deseo de volver a un estado de simplicidad en la vida. Este tipo de sueño a menudo refleja aspectos de nuestra infancia o la necesidad de cuidar y proteger algo valioso en nuestra vida.

Además, un niño en un sueño puede representar nuevas oportunidades, creatividad y el inicio de un nuevo proyecto. Puede ser un recordatorio de la importancia de mantener una mentalidad abierta y receptiva ante los cambios y desafíos que se presentan.