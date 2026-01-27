Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la primera de este martes, 27 de enero de 2026. A la cabeza salió el número 0533 (Cristo) y las letras son: E I B W.

1° 0533 11° 5371 2° 3680 12° 3016 3° 0056 13° 9353 4° 7237 14° 7473 5° 5599 15° 2678 6° 3709 16° 5560 7° 1951 17° 9866 8° 2506 18° 5605 9° 2738 19° 3225 10° 9359 20° 0084

Resultados de la Quiniela Provincial en la Primera este martes 27 de enero

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la primera de este martes 27 de enero. A la cabeza salió el número 8802 - Niño.

1° 8802 11° 8292 2° 5055 12° 3756 3° 4575 13° 0261 4° 0137 14° 3383 5° 2549 15° 4790 6° 2480 16° 9831 7° 0634 17° 9304 8° 1911 18° 8982 9° 1695 19° 0318 10° 2635 20° 5200

Autoexclusión voluntaria: ¿cómo iniciar el trámite?

Quienes que quieran autoexcluirse de las salas de juego en la provincia de Buenos Aires pueden acceder a los formularios en los sitios oficiales. El trámite incluye un Formulario de Autoexclusión y uno de Consentimiento.

Ambos documentos deben descargarse, completarse y presentarse en cualquier sala de juegos. La autoexclusión es completamente voluntaria y tiene una duración de 2 años.

¿Qué significa soñar con cristo?

Soñar con Cristo puede simbolizar una búsqueda de guía espiritual y un deseo de conexión con lo divino. Este tipo de sueño a menudo refleja la necesidad de encontrar paz interior y respuestas a preguntas existenciales.

Además, soñar con Cristo puede representar la esperanza, el perdón y la redención. Puede ser un recordatorio de la importancia de la fe y la compasión en la vida diaria, así como un llamado a vivir de acuerdo con valores más elevados.

¿Qué significa soñar con niño?

Soñar con un niño puede simbolizar la inocencia, la pureza y el deseo de volver a un estado de simplicidad en la vida. Este tipo de sueño a menudo refleja aspectos de nuestra infancia o la necesidad de cuidar y proteger algo valioso en nuestra vida.

Además, un niño en un sueño puede representar nuevas oportunidades, creatividad y el inicio de un nuevo proyecto. Puede ser un recordatorio de la importancia de mantener una mentalidad abierta y receptiva ante los cambios y desafíos que se presentan.