Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la primera de este martes, 20 de enero de 2026. A la cabeza salió el número 2657 (El Jorobado) y las letras son: A F R Y.

1° 2657 11° 8738 2° 0346 12° 7659 3° 2553 13° 0790 4° 6551 14° 1030 5° 6922 15° 2522 6° 8139 16° 5766 7° 5389 17° 7215 8° 3853 18° 4600 9° 0675 19° 2785 10° 3209 20° 6089

Resultados de la Quiniela Provincial en la Primera este martes 20 de enero

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la primera de este martes 20 de enero. A la cabeza salió el número 1674 - Gente Negra.

1° 1674 11° 9697 2° 0592 12° 6582 3° 9841 13° 7705 4° 2509 14° 7035 5° 6320 15° 2009 6° 4437 16° 9670 7° 0400 17° 9075 8° 2270 18° 3048 9° 9622 19° 9527 10° 8567 20° 7566

¿Cómo es el sorteo de la quiniela?

Para Capital Federal, el sorteo de premios de los números se efectúa en las salas de la Lotería de la Ciudad de Buenos Aires y, para la provincia de Buenos Aires, en las salas de la Lotería de la Provincia.

Se emplean cuatro bolilleros que van a formar los distintos números: el primero corresponde al millar, el segundo a la centena, el tercero a la decena y el cuarto a la unidad .

que van a formar los distintos números: . Cada uno de esos bolilleros tienen 10 bolillas (esas bolillas tienen números desde el 0 al 9) y un quinto bolillero para las ubicaciones en el tablero (este tiene veinte bolillas que van desde el 1 al 20, que corresponden a las veinte posiciones).

¿Qué significa soñar con el jorobado?

Soñar con El Jorobado puede simbolizar la carga emocional o los obstáculos que una persona siente en su vida. Este sueño puede reflejar inseguridades o la sensación de ser juzgado por los demás, lo que lleva a una búsqueda de aceptación y comprensión.

Además, El Jorobado puede representar la necesidad de enfrentar y superar las dificultades. Este sueño invita a la reflexión sobre las propias limitaciones y a encontrar la fuerza interna para superarlas, sugiriendo que la belleza y la fortaleza pueden surgir de las imperfecciones.

¿Qué significa soñar con gente negra?

Soñar con gente negra puede simbolizar la conexión con aspectos profundos de uno mismo, como la sabiduría, la intuición y la espiritualidad. Este tipo de sueño a menudo invita a la reflexión sobre las emociones y experiencias que se han reprimido o ignorado.

Además, la presencia de personas negras en los sueños puede representar la diversidad y la aceptación de diferentes culturas y perspectivas. Puede ser un llamado a abrirse a nuevas experiencias y a valorar la riqueza que la diversidad aporta a la vida.