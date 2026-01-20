En esta noticia

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la primera de este martes, 20 de enero de 2026. A la cabeza salió el número 2657 (El Jorobado) y las letras son: A F R Y.

 1°2657 11°8738 
 0346  12°7659
 3°2553  13°0790 
 6551  14°1030 
 6922  15°2522 
 6°8139  16°5766
 5389  17°7215 
 3853  18°4600 
 0675  19°2785 
 10°3209  20°6089 

Resultados de la Quiniela Provincial en la Primera este martes 20 de enero

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la primera de este martes 20 de enero. A la cabeza salió el número 1674 - Gente Negra.

 1°1674 11°9697 
 0592   12°6582
 3°9841  13°7705 
 2509  14°7035 
 6320  15°2009 
 6°4437  16°9670
 0400  17°9075 
 2270  18°3048 
 9622  19°9527 
 10°8567  20°7566 

¿Cómo es el sorteo de la quiniela?

  • Para Capital Federal, el sorteo de premios de los números se efectúa en las salas de la Lotería de la Ciudad de Buenos Aires y, para la provincia de Buenos Aires, en las salas de la Lotería de la Provincia.
  • Se emplean cuatro bolilleros que van a formar los distintos números: el primero corresponde al millar, el segundo a la centena, el tercero a la decena y el cuarto a la unidad.
  • Cada uno de esos bolilleros tienen 10 bolillas (esas bolillas tienen números desde el 0 al 9) y un quinto bolillero para las ubicaciones en el tablero (este tiene veinte bolillas que van desde el 1 al 20, que corresponden a las veinte posiciones).

¿Qué significa soñar con el jorobado?

Soñar con El Jorobado puede simbolizar la carga emocional o los obstáculos que una persona siente en su vida. Este sueño puede reflejar inseguridades o la sensación de ser juzgado por los demás, lo que lleva a una búsqueda de aceptación y comprensión.

Además, El Jorobado puede representar la necesidad de enfrentar y superar las dificultades. Este sueño invita a la reflexión sobre las propias limitaciones y a encontrar la fuerza interna para superarlas, sugiriendo que la belleza y la fortaleza pueden surgir de las imperfecciones.

¿Qué significa soñar con gente negra?

Soñar con gente negra puede simbolizar la conexión con aspectos profundos de uno mismo, como la sabiduría, la intuición y la espiritualidad. Este tipo de sueño a menudo invita a la reflexión sobre las emociones y experiencias que se han reprimido o ignorado.

Además, la presencia de personas negras en los sueños puede representar la diversidad y la aceptación de diferentes culturas y perspectivas. Puede ser un llamado a abrirse a nuevas experiencias y a valorar la riqueza que la diversidad aporta a la vida.