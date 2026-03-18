Como cada día, la quiniela vuelve a presentar sus resultados oficiales a través de las loterías provinciales del país. Se trata del juego de apuesta con mayor tradición en la Argentina, cuyos premios dependen exclusivamente de la cantidad de números acertadas y del monto apostado. Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la primera de este martes, 17 de marzo de 2026. A la cabeza salió el número 5123 (Cocinero) y las letras son: E H K L. Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la primera de este martes 17 de marzo. A la cabeza salió el número 7670 - Muerto que sueña. En cuanto a los premios, la quiniela en Argentina no cuenta con pozo fijo, sino que los montos se fijan en base al número de aciertos de los apostadores. Las competencias efectúan los llamados tope de banca, fijado por cada departamentoy se usa para repartir los pagos toda vez que la estimación de premios a abonar pase ese tope estipulado. Soñar con un cocinero puede simbolizar la creatividad y la capacidad de transformar ideas en realidades. Este sueño a menudo refleja el deseo de nutrir y cuidar de uno mismo y de los demás, así como la importancia de la preparación y la planificación en la vida. Además, el cocinero en los sueños puede representar la necesidad de encontrar equilibrio y armonía en las relaciones personales. Puede indicar que es momento de mezclar diferentes aspectos de la vida para lograr un resultado satisfactorio y delicioso. Soñar con un muerto que sueña puede interpretarse como un mensaje del más allá, donde el difunto intenta comunicarse con el soñador. Este tipo de sueño puede reflejar la necesidad de cerrar ciclos o resolver asuntos pendientes relacionados con la persona fallecida. Además, puede simbolizar la conexión emocional que aún persiste, sugiriendo que el soñador debe reflexionar sobre sus sentimientos y recuerdos. Este sueño invita a la introspección y a la búsqueda de paz interior respecto a la pérdida.