En esta noticia
Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la primera de este martes, 11 de noviembre de 2025. A la cabeza salió el número 2629 (San Pedro) y las letras son: E U H L.
|1°
|2629
|11°
|3568
|2°
|4531
|12°
|7484
|3°
|3917
|13°
|6228
|4°
|2544
|14°
|2607
|5°
|8826
|15°
|1088
|6°
|0665
|16°
|0848
|7°
|6327
|17°
|1314
|8°
|8150
|18°
|7574
|9°
|9082
|19°
|0376
|10°
|6340
|20°
|1633
Resultados de la Quiniela Provincial en la Primera este martes 11 de noviembre
Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la primera de este martes 11 de noviembre. A la cabeza salió el número 6410 - La Leche.
|1°
|6410
|11°
|8455
|2°
|8118
|12°
|6513
|3°
|1211
|13°
|3610
|4°
|0189
|14°
|4897
|5°
|3723
|15°
|9280
|6°
|6379
|16°
|2390
|7°
|9971
|17°
|0391
|8°
|0819
|18°
|7244
|9°
|9622
|19°
|3175
|10°
|9421
|20°
|6625
¿Dónde pedir ayuda para la ludopatía?
El Programa de Prevención y Asistencia al Juego Compulsivo fue creado en 2005 y cuenta con diez centros repartidos en distintas ciudades bonaerenses. Su objetivo es brindar contención y asistencia integral a quienes enfrentan problemas con el juego.
Cada centro está formado por un conjunto interdisciplinario y dirigido por profesionales especializados y la atención es pública, gratuita y orientada tanto a personas como a sus familias.
¿Qué significa soñar con san pedro?
Soñar con San Pedro puede simbolizar la búsqueda de guía y protección en momentos de incertidumbre. Este sueño a menudo refleja la necesidad de tomar decisiones importantes y la búsqueda de un camino claro en la vida.Además, San Pedro es considerado el guardián de las puertas del cielo, por lo que soñar con él puede representar la conexión con lo espiritual y la reflexión sobre la vida después de la muerte. Este tipo de sueño puede invitar a la introspección y a la evaluación de nuestras acciones y creencias.
¿Qué significa soñar con la leche?
Soñar con La Leche puede simbolizar la nutrición y el cuidado. Este sueño a menudo refleja la necesidad de recibir amor y apoyo emocional, así como el deseo de volver a tiempos más simples y seguros de la infancia.
Además, La Leche en los sueños puede representar la abundancia y la prosperidad. Puede ser un indicativo de que se están gestando nuevas ideas o proyectos que traerán satisfacción y éxito en el futuro.