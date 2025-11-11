Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la primera de este martes, 11 de noviembre de 2025. A la cabeza salió el número 2629 (San Pedro) y las letras son: E U H L.

1° 2629 11° 3568 2° 4531 12° 7484 3° 3917 13° 6228 4° 2544 14° 2607 5° 8826 15° 1088 6° 0665 16° 0848 7° 6327 17° 1314 8° 8150 18° 7574 9° 9082 19° 0376 10° 6340 20° 1633

Resultados de la Quiniela Provincial en la Primera este martes 11 de noviembre

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la primera de este martes 11 de noviembre. A la cabeza salió el número 6410 - La Leche.

1° 6410 11° 8455 2° 8118 12° 6513 3° 1211 13° 3610 4° 0189 14° 4897 5° 3723 15° 9280 6° 6379 16° 2390 7° 9971 17° 0391 8° 0819 18° 7244 9° 9622 19° 3175 10° 9421 20° 6625

¿Dónde pedir ayuda para la ludopatía?

El Programa de Prevención y Asistencia al Juego Compulsivo fue creado en 2005 y cuenta con diez centros repartidos en distintas ciudades bonaerenses. Su objetivo es brindar contención y asistencia integral a quienes enfrentan problemas con el juego.

Cada centro está formado por un conjunto interdisciplinario y dirigido por profesionales especializados y la atención es pública, gratuita y orientada tanto a personas como a sus familias.

¿Qué significa soñar con san pedro?

Soñar con San Pedro puede simbolizar la búsqueda de guía y protección en momentos de incertidumbre. Este sueño a menudo refleja la necesidad de tomar decisiones importantes y la búsqueda de un camino claro en la vida.Además, San Pedro es considerado el guardián de las puertas del cielo, por lo que soñar con él puede representar la conexión con lo espiritual y la reflexión sobre la vida después de la muerte. Este tipo de sueño puede invitar a la introspección y a la evaluación de nuestras acciones y creencias.

¿Qué significa soñar con la leche?

Soñar con La Leche puede simbolizar la nutrición y el cuidado. Este sueño a menudo refleja la necesidad de recibir amor y apoyo emocional, así como el deseo de volver a tiempos más simples y seguros de la infancia.

Además, La Leche en los sueños puede representar la abundancia y la prosperidad. Puede ser un indicativo de que se están gestando nuevas ideas o proyectos que traerán satisfacción y éxito en el futuro.