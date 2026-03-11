Los sorteos diarios de la quiniela reúnen a miles de participantes que esperan los números ganadores. Administrada por las loterías provinciales, esta forma de juego otorga premios fijos que varían en función del acierto numérico y del monto destinado a la apuesta. Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la primera de este martes, 10 de marzo de 2026. A la cabeza salió el número 9149 (La Carne) y las letras son: N N P Z. Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la primera de este martes 10 de marzo. A la cabeza salió el número 5269 - Vicios. Soñar con La Carne puede simbolizar deseos primarios y necesidades físicas. Este tipo de sueño a menudo refleja la conexión con lo instintivo y lo material, sugiriendo que el soñador está en sintonía con sus deseos más básicos. Además, La Carne en los sueños puede representar la vulnerabilidad y la fragilidad de la vida. Puede ser un recordatorio de la mortalidad y la importancia de cuidar tanto el cuerpo como el espíritu. Soñar con vicios puede reflejar una lucha interna con comportamientos o hábitos que consideras negativos en tu vida. Estos sueños a menudo simbolizan la necesidad de confrontar y superar aspectos de ti mismo que te están limitando o causando malestar. Además, los vicios en los sueños pueden indicar una advertencia sobre la indulgencia excesiva en ciertas áreas, sugiriendo que es momento de reevaluar tus elecciones y buscar un equilibrio más saludable en tu vida diaria.