En esta noticia

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la primera de este lunes, 5 de enero de 2026. A la cabeza salió el número 0925 (Gallina) y las letras son: B C V W.

 1°0925 11°2119 
 8821  12°4301
 3°8344  13°4544 
 5663  14°6228 
 2405  15°3451 
 6°8196  16°9449
 5120  17°2927 
 5199  18°0273 
 8541  19°9387 
 10°2371  20°4648 

Resultados de la Quiniela Provincial en la Primera este lunes 5 de enero

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la primera de este lunes 5 de enero. A la cabeza salió el número 5140 - El Cura.

 1°5140 11°7488 
 3412   12°2265
 3°6039  13°2281 
 5874  14°3810 
 5773  15°6563 
 6°4377  16°8765
 1690  17°8961 
 5503  18°7463 
 0360  19°0896 
 10°6621  20°4429 

¿A qué hora es la quiniela hoy?

Los sorteos se realizan cinco veces al día:

  • La Previa (a las 8 horas)
  • La Primera (a las 12 horas)
  • La Matutina (a las 15 horas)
  • La Vespertina (a las 18 horas)
  • La Nocturna (a las 21 horas).

¿Qué significa soñar con gallina?

Soñar con gallinas puede simbolizar la necesidad de cuidar y proteger lo que es valioso en tu vida. Este sueño a menudo refleja aspectos de la maternidad, la fertilidad y la abundancia, sugiriendo que es momento de nutrir tus proyectos o relaciones.

Además, las gallinas en los sueños pueden representar la simplicidad y la humildad. Este tipo de sueño puede invitarte a apreciar las cosas pequeñas y cotidianas, recordándote que la felicidad a menudo se encuentra en lo simple.

¿Qué significa soñar con el cura?

Soñar con El Cura puede simbolizar la búsqueda de guía espiritual o la necesidad de encontrar respuestas a preguntas profundas en la vida. Este sueño a menudo refleja un deseo de conexión con lo divino o de reconciliación con aspectos de la moralidad y la ética personal.

Además, El Cura en los sueños puede representar la necesidad de perdón, tanto hacia uno mismo como hacia los demás. Este tipo de sueño puede indicar que es momento de dejar atrás rencores y buscar la paz interior.