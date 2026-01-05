Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la primera de este lunes, 5 de enero de 2026. A la cabeza salió el número 0925 (Gallina) y las letras son: B C V W.

1° 0925 11° 2119 2° 8821 12° 4301 3° 8344 13° 4544 4° 5663 14° 6228 5° 2405 15° 3451 6° 8196 16° 9449 7° 5120 17° 2927 8° 5199 18° 0273 9° 8541 19° 9387 10° 2371 20° 4648

Resultados de la Quiniela Provincial en la Primera este lunes 5 de enero

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la primera de este lunes 5 de enero. A la cabeza salió el número 5140 - El Cura.

1° 5140 11° 7488 2° 3412 12° 2265 3° 6039 13° 2281 4° 5874 14° 3810 5° 5773 15° 6563 6° 4377 16° 8765 7° 1690 17° 8961 8° 5503 18° 7463 9° 0360 19° 0896 10° 6621 20° 4429

¿A qué hora es la quiniela hoy?

Los sorteos se realizan cinco veces al día:

La Previa (a las 8 horas)

La Primera (a las 12 horas)

La Matutina (a las 15 horas)

La Vespertina (a las 18 horas)

La Nocturna (a las 21 horas).

¿Qué significa soñar con gallina?

Soñar con gallinas puede simbolizar la necesidad de cuidar y proteger lo que es valioso en tu vida. Este sueño a menudo refleja aspectos de la maternidad, la fertilidad y la abundancia, sugiriendo que es momento de nutrir tus proyectos o relaciones.

Además, las gallinas en los sueños pueden representar la simplicidad y la humildad. Este tipo de sueño puede invitarte a apreciar las cosas pequeñas y cotidianas, recordándote que la felicidad a menudo se encuentra en lo simple.

¿Qué significa soñar con el cura?

Soñar con El Cura puede simbolizar la búsqueda de guía espiritual o la necesidad de encontrar respuestas a preguntas profundas en la vida. Este sueño a menudo refleja un deseo de conexión con lo divino o de reconciliación con aspectos de la moralidad y la ética personal.

Además, El Cura en los sueños puede representar la necesidad de perdón, tanto hacia uno mismo como hacia los demás. Este tipo de sueño puede indicar que es momento de dejar atrás rencores y buscar la paz interior.