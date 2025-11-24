Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la primera de este lunes, 24 de noviembre de 2025. A la cabeza salió el número 7419 (Pescado) y las letras son: A E E K.

1° 7419 11° 3969 2° 1807 12° 6263 3° 8341 13° 8054 4° 1528 14° 8722 5° 1863 15° 4260 6° 3818 16° 5872 7° 3586 17° 5182 8° 4240 18° 5388 9° 9137 19° 1638 10° 9206 20° 8230

Resultados de la Quiniela Provincial en la Primera este lunes 24 de noviembre

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la primera de este lunes 24 de noviembre. A la cabeza salió el número 9793 - Enamorado.

1° 9793 11° 3054 2° 9177 12° 6314 3° 1472 13° 8175 4° 2773 14° 8485 5° 5175 15° 9857 6° 7813 16° 9225 7° 9044 17° 9142 8° 7250 18° 7453 9° 4472 19° 8280 10° 3531 20° 1378

¿Cómo pedir ayuda para la ludopatía?

Además de la atención presencial, el Programa de Prevención y Asistencia al Juego Compulsivo ofrece de una línea gratuita y confidencial: 0800-444-4000. Funciona todos los días, las 24 horas, con personal preparado para ofrecer contención e información.

También es posible hacer consultas y reclamos por correo electrónico a juegoresponsable@loteria.gba.gov.ar, o acercarse a alguno de los centros ubicados en ciudades como La Plata, Mar del Plata, Morón, Vicente López, entre otras.

¿Qué significa soñar con pescado?

Soñar con pescado puede simbolizar la abundancia y la prosperidad en la vida del soñador. Este tipo de sueño a menudo se asocia con la fertilidad y el crecimiento personal, sugiriendo que se están gestando nuevas ideas o proyectos que pueden dar frutos en el futuro.

Además, el pescado en los sueños puede representar emociones ocultas o el subconsciente. Puede ser una invitación a explorar sentimientos reprimidos o a prestar atención a aspectos de la vida que han sido ignorados, promoviendo así un mayor autoconocimiento.

¿Qué significa soñar con enamorado?

Soñar con un enamorado puede simbolizar el deseo de amor y conexión emocional en la vida real. Este tipo de sueño a menudo refleja sentimientos profundos hacia alguien o la búsqueda de una relación significativa. Además, puede representar aspectos de uno mismo que se desean explorar o integrar, como la pasión y la intimidad. En este sentido, el sueño puede ser una invitación a abrirse a nuevas experiencias amorosas o a reflexionar sobre las relaciones actuales.