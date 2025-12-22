Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la primera de este lunes, 22 de diciembre de 2025. A la cabeza salió el número 4447 (Muerto) y las letras son: O U H S.

1° 4447 11° 2733 2° 7473 12° 2301 3° 1674 13° 6616 4° 6914 14° 5255 5° 6749 15° 4158 6° 4805 16° 6939 7° 8144 17° 5795 8° 7701 18° 7019 9° 5764 19° 2114 10° 3325 20° 3703

Resultados de la Quiniela Provincial en la Primera este lunes 22 de diciembre

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la primera de este lunes 22 de diciembre. A la cabeza salió el número 0489 - La Rata.

1° 0489 11° 4859 2° 5852 12° 7337 3° 2018 13° 0744 4° 0317 14° 0124 5° 9355 15° 8996 6° 8079 16° 9210 7° 9167 17° 1828 8° 0293 18° 9494 9° 2501 19° 5230 10° 1529 20° 1464

¿Cómo pedir ayuda para la ludopatía?

Además de la atención presencial, el Programa de Prevención y Asistencia al Juego Compulsivo pone a disposición de una línea gratuita y confidencial: 0800-444-4000. Funciona todos los días, las 24 horas, con personal preparado para proporcionar contención e información.

También es posible hacer consultas y reclamos por correo electrónico a juegoresponsable@loteria.gba.gov.ar, o acercarse a alguno de los centros ubicados en ciudades como La Plata, Mar del Plata, Morón, Vicente López, entre otras.

¿Qué significa soñar con muerto?

Soñar con muertos puede simbolizar el cierre de ciclos o la necesidad de dejar atrás situaciones del pasado. Este tipo de sueños a menudo refleja sentimientos de pérdida, duelo o la búsqueda de respuestas sobre la vida y la muerte.

Además, los sueños con muertos pueden representar aspectos de uno mismo que han quedado atrás o que necesitan ser confrontados. Pueden ser una invitación a reflexionar sobre la propia vida y las decisiones que se han tomado.

¿Qué significa soñar con la rata?

Soñar con La Rata puede simbolizar la traición o la deslealtad en tu vida. Este sueño a menudo refleja preocupaciones sobre personas cercanas que podrían no ser sinceras o que tienen intenciones ocultas.

Además, La Rata en los sueños puede representar la necesidad de deshacerse de situaciones o relaciones tóxicas. Este sueño invita a la reflexión sobre lo que es realmente valioso y lo que es mejor dejar atrás.