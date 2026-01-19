En esta noticia

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la primera de este lunes, 19 de enero de 2026. A la cabeza salió el número 9348 (Muerto que habla) y las letras son: I D X Z.

 1°9348 11°7476 
 1245  12°8209
 3°3939  13°0366 
 5189  14°4121 
 5857  15°3862 
 6°7419  16°8375
 3954  17°9541 
 2495  18°0453 
 6286  19°1336 
 10°5705  20°3700 

Resultados de la Quiniela Provincial en la Primera este lunes 19 de enero

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la primera de este lunes 19 de enero. A la cabeza salió el número 9580 - La Bocha.

 1°9580 11°7298 
 1646   12°0201
 3°4350  13°4728 
 3966  14°1575 
 7378  15°4321 
 6°0199  16°7166
 9794  17°1440 
 7665  18°9439 
 9036  19°7477 
 10°8858  20°9192 

Sugerencias para jugar con responsabilidad

El juego tiene que ser una modo de ocio y no una fuente de tensión o conflicto. Por ello, es crucial determinar límites de tiempo y dinero y no apostar durante momentos de inestabilidad emocional.

Además se aconseja equilibrar esta actividad con otras rutinas, tomar descansos frecuentes y, de ser posible, apostar acompañado. Estas prácticas ayudan a mantener una relación saludable con el juego.

¿Qué significa soñar con muerto que habla?

Soñar con un muerto que habla puede simbolizar la necesidad de resolver asuntos pendientes o emociones reprimidas relacionadas con esa persona. Este tipo de sueño a menudo refleja el deseo de obtener respuestas o cerrar ciclos en la vida del soñador.

Además, puede interpretarse como un mensaje del subconsciente que invita a la reflexión sobre la vida y la muerte, así como a la aceptación de la pérdida. La comunicación con un ser querido fallecido en sueños puede ofrecer consuelo y guía en momentos de incertidumbre.

¿Qué significa soñar con la bocha?

Soñar con La Bocha puede simbolizar la búsqueda de diversión y alegría en la vida. Este sueño a menudo refleja el deseo de escapar de la rutina diaria y disfrutar de momentos de ocio y entretenimiento.

Además, La Bocha puede representar la conexión con amigos y seres queridos. Soñar con este personaje puede indicar la importancia de las relaciones sociales y la necesidad de compartir experiencias agradables con otros.