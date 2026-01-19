Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la primera de este lunes, 19 de enero de 2026. A la cabeza salió el número 9348 (Muerto que habla) y las letras son: I D X Z.

1° 9348 11° 7476 2° 1245 12° 8209 3° 3939 13° 0366 4° 5189 14° 4121 5° 5857 15° 3862 6° 7419 16° 8375 7° 3954 17° 9541 8° 2495 18° 0453 9° 6286 19° 1336 10° 5705 20° 3700

Resultados de la Quiniela Provincial en la Primera este lunes 19 de enero

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la primera de este lunes 19 de enero. A la cabeza salió el número 9580 - La Bocha.

1° 9580 11° 7298 2° 1646 12° 0201 3° 4350 13° 4728 4° 3966 14° 1575 5° 7378 15° 4321 6° 0199 16° 7166 7° 9794 17° 1440 8° 7665 18° 9439 9° 9036 19° 7477 10° 8858 20° 9192

Sugerencias para jugar con responsabilidad

El juego tiene que ser una modo de ocio y no una fuente de tensión o conflicto. Por ello, es crucial determinar límites de tiempo y dinero y no apostar durante momentos de inestabilidad emocional.

Además se aconseja equilibrar esta actividad con otras rutinas, tomar descansos frecuentes y, de ser posible, apostar acompañado. Estas prácticas ayudan a mantener una relación saludable con el juego.

¿Qué significa soñar con muerto que habla?

Soñar con un muerto que habla puede simbolizar la necesidad de resolver asuntos pendientes o emociones reprimidas relacionadas con esa persona. Este tipo de sueño a menudo refleja el deseo de obtener respuestas o cerrar ciclos en la vida del soñador.

Además, puede interpretarse como un mensaje del subconsciente que invita a la reflexión sobre la vida y la muerte, así como a la aceptación de la pérdida. La comunicación con un ser querido fallecido en sueños puede ofrecer consuelo y guía en momentos de incertidumbre.

¿Qué significa soñar con la bocha?

Soñar con La Bocha puede simbolizar la búsqueda de diversión y alegría en la vida. Este sueño a menudo refleja el deseo de escapar de la rutina diaria y disfrutar de momentos de ocio y entretenimiento.

Además, La Bocha puede representar la conexión con amigos y seres queridos. Soñar con este personaje puede indicar la importancia de las relaciones sociales y la necesidad de compartir experiencias agradables con otros.