En esta noticia
Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la primera de este lunes, 19 de enero de 2026. A la cabeza salió el número 9348 (Muerto que habla) y las letras son: I D X Z.
|1°
|9348
|11°
|7476
|2°
|1245
|12°
|8209
|3°
|3939
|13°
|0366
|4°
|5189
|14°
|4121
|5°
|5857
|15°
|3862
|6°
|7419
|16°
|8375
|7°
|3954
|17°
|9541
|8°
|2495
|18°
|0453
|9°
|6286
|19°
|1336
|10°
|5705
|20°
|3700
Resultados de la Quiniela Provincial en la Primera este lunes 19 de enero
Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la primera de este lunes 19 de enero. A la cabeza salió el número 9580 - La Bocha.
|1°
|9580
|11°
|7298
|2°
|1646
|12°
|0201
|3°
|4350
|13°
|4728
|4°
|3966
|14°
|1575
|5°
|7378
|15°
|4321
|6°
|0199
|16°
|7166
|7°
|9794
|17°
|1440
|8°
|7665
|18°
|9439
|9°
|9036
|19°
|7477
|10°
|8858
|20°
|9192
Sugerencias para jugar con responsabilidad
El juego tiene que ser una modo de ocio y no una fuente de tensión o conflicto. Por ello, es crucial determinar límites de tiempo y dinero y no apostar durante momentos de inestabilidad emocional.
Además se aconseja equilibrar esta actividad con otras rutinas, tomar descansos frecuentes y, de ser posible, apostar acompañado. Estas prácticas ayudan a mantener una relación saludable con el juego.
¿Qué significa soñar con muerto que habla?
Soñar con un muerto que habla puede simbolizar la necesidad de resolver asuntos pendientes o emociones reprimidas relacionadas con esa persona. Este tipo de sueño a menudo refleja el deseo de obtener respuestas o cerrar ciclos en la vida del soñador.
Además, puede interpretarse como un mensaje del subconsciente que invita a la reflexión sobre la vida y la muerte, así como a la aceptación de la pérdida. La comunicación con un ser querido fallecido en sueños puede ofrecer consuelo y guía en momentos de incertidumbre.
¿Qué significa soñar con la bocha?
Soñar con La Bocha puede simbolizar la búsqueda de diversión y alegría en la vida. Este sueño a menudo refleja el deseo de escapar de la rutina diaria y disfrutar de momentos de ocio y entretenimiento.
Además, La Bocha puede representar la conexión con amigos y seres queridos. Soñar con este personaje puede indicar la importancia de las relaciones sociales y la necesidad de compartir experiencias agradables con otros.