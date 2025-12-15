Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la primera de este lunes, 15 de diciembre de 2025. A la cabeza salió el número 0577 (Pierna Mujer) y las letras son: G M Q V.

1° 0577 11° 2183 2° 6929 12° 9396 3° 1779 13° 2019 4° 0166 14° 2603 5° 3799 15° 1895 6° 8212 16° 1244 7° 2837 17° 2991 8° 7196 18° 9424 9° 7712 19° 9060 10° 9529 20° 4468

Resultados de la Quiniela Provincial en la Primera este lunes 15 de diciembre

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la primera de este lunes 15 de diciembre. A la cabeza salió el número 1921 - Mujer.

1° 1921 11° 7213 2° 1696 12° 3061 3° 2995 13° 4636 4° 2247 14° 2265 5° 6983 15° 1889 6° 3819 16° 8223 7° 6377 17° 0822 8° 4265 18° 0973 9° 8528 19° 0293 10° 1381 20° 4559

¿A qué hora es la quiniela hoy?

Los sorteos se realizan cinco veces al día:

La Previa (a las 8 horas)

La Primera (a las 12 horas)

La Matutina (a las 15 horas)

La Vespertina (a las 18 horas)

La Nocturna (a las 21 horas).

¿Qué significa soñar con pierna mujer?

Soñar con la pierna de una mujer puede simbolizar la fuerza y la independencia. Este tipo de sueño a menudo refleja la capacidad de la soñadora para avanzar en su vida y enfrentar desafíos con determinación.

Además, la pierna en los sueños puede estar relacionada con la movilidad y el progreso personal. Soñar con la pierna de una mujer puede indicar un deseo de libertad o la necesidad de tomar decisiones que impulsen el crecimiento personal.

¿Qué significa soñar con mujer?

Soñar con una mujer puede simbolizar aspectos de la feminidad, la intuición y la creatividad en la vida del soñador. Dependiendo del contexto del sueño, puede reflejar relaciones personales, emociones o incluso la búsqueda de equilibrio entre lo masculino y lo femenino.

Además, la mujer en el sueño puede representar a alguien importante en la vida del soñador, como una madre, pareja o amiga. Este tipo de sueño puede invitar a la reflexión sobre las dinámicas de estas relaciones y cómo influyen en el bienestar emocional del soñador.