Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la primera de este lunes, 12 de enero de 2026. A la cabeza salió el número 7074 (Gente Negra) y las letras son: O G J M.

1° 7074 11° 1370 2° 0050 12° 8235 3° 5181 13° 1888 4° 0583 14° 3660 5° 1344 15° 3457 6° 2344 16° 3025 7° 4330 17° 0021 8° 9630 18° 5819 9° 5192 19° 3655 10° 9447 20° 6006

Resultados de la Quiniela Provincial en la Primera este lunes 12 de enero

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la primera de este lunes 12 de enero. A la cabeza salió el número 3594 - Cementerio.

1° 3594 11° 0545 2° 2160 12° 4237 3° 6458 13° 8181 4° 4532 14° 5647 5° 3306 15° 1785 6° 2894 16° 6685 7° 4584 17° 6312 8° 1715 18° 4231 9° 6085 19° 5120 10° 6938 20° 7912

¿Qué es la quiniela?

El juego de azar más conocido de la Argentina es organizado y fiscalizado por las quinielas de cada provincia y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Se trata de un juego bancado que no cuenta con un pozo acumulado y las ganancias se determinan en función de los aciertos individuales de los apostadores.

Cada jurisdicción establece un "tope de banca", un límite máximo que se utiliza para calcular los pagos en caso de que el total de premios a abonar supere ese umbral. Este mecanismo permite prorratear los pagos entre los ganadores, garantizando la sostenibilidad del modelo de apuestas.

¿Qué significa soñar con gente negra?

Soñar con gente negra puede simbolizar la conexión con aspectos profundos de uno mismo, como la sabiduría, la intuición y la espiritualidad. Este tipo de sueño a menudo invita a la reflexión sobre la identidad y las raíces culturales, sugiriendo un viaje hacia la autoaceptación y el entendimiento de la diversidad.

Además, la presencia de personas negras en los sueños puede representar la necesidad de enfrentar y reconciliarse con los propios miedos o prejuicios. Este sueño puede ser un llamado a la empatía y a la apertura hacia diferentes perspectivas, promoviendo un sentido de unidad y respeto hacia todas las culturas.

¿Qué significa soñar con cementerio?

Soñar con un cementerio puede simbolizar el final de una etapa en la vida o la necesidad de dejar atrás situaciones pasadas. Este tipo de sueño a menudo refleja sentimientos de pérdida, duelo o la necesidad de cerrar ciclos.

Además, un cementerio en los sueños puede representar la introspección y la reflexión sobre la mortalidad. Puede ser un llamado a valorar la vida y a considerar qué aspectos de uno mismo necesitan ser transformados o liberados.