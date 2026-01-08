En esta noticia

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la primera de este jueves, 8 de enero de 2026. A la cabeza salió el número 2696 (Marido) y las letras son: D K W W.

 1°2696 11°4777 
 8630  12°9772
 3°6845  13°5858 
 2265  14°7030 
 0130  15°3406 
 6°3549  16°2928
 8859  17°8676 
 4360  18°2394 
 0538  19°1171 
 10°0334  20°1555 

Te puede interesar

Tras 30 años, amplían un shopping emblemático de Buenos Aires: cuál es la inversión millonaria que renovará el centro comercial

Te puede interesar

Orgullo latinoamericano: construirán el puente más extenso de la región que superará al legendario Golden Gate de San Francisco

Resultados de la Quiniela Provincial en la Primera este jueves 8 de enero

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la primera de este jueves 8 de enero. A la cabeza salió el número 2777 - Pierna Mujer.

 1°2777 11°3686 
 8041   12°3988
 3°9244  13°8592 
 4138  14°3987 
 8062  15°6328 
 6°3160  16°9087
 0363  17°3114 
 7806  18°3216 
 3302  19°2970 
 10°2447  20°9574 

Los premios de la quiniela

En cuanto a los premios, la quiniela en Argentina no cuenta con pozo fijo, sino que los montos se fijan de acuerdo con el número de aciertos de los apostadores. 

Las competencias efectúan los llamados tope de banca, fijado por cada departamentoy se usa para repartir los pagos toda vez que la estimación de premios a abonar pase ese tope determinado. 

Te puede interesar

Argentina construirá un tranvía de u$s 500 millones: unirá una ciudad entera de norte y sur en solo 10 minutos

Te puede interesar

Brownie saludable: sin harina, sin azúcar y elaborado en minutos

¿Qué significa soñar con marido?

Soñar con un marido puede simbolizar la búsqueda de estabilidad emocional y compromiso en la vida del soñador. Este tipo de sueño a menudo refleja deseos de conexión y amor, así como la necesidad de apoyo en las relaciones personales.

Por otro lado, soñar con un marido también puede representar aspectos de la propia identidad y el papel que se juega en una relación. Puede ser una invitación a reflexionar sobre la dinámica de pareja y cómo se siente el soñador respecto a su vida amorosa.

¿Qué significa soñar con pierna mujer?

Soñar con la pierna de una mujer puede simbolizar la fuerza y la independencia. Este sueño a menudo refleja la capacidad de la soñadora para avanzar en su vida y enfrentar desafíos con determinación.

Además, puede representar aspectos de la feminidad y la sensualidad. La pierna en el sueño puede indicar deseos ocultos o la necesidad de explorar la propia identidad y confianza en uno mismo.