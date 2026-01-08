Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la primera de este jueves, 8 de enero de 2026. A la cabeza salió el número 2696 (Marido) y las letras son: D K W W.

1° 2696 11° 4777 2° 8630 12° 9772 3° 6845 13° 5858 4° 2265 14° 7030 5° 0130 15° 3406 6° 3549 16° 2928 7° 8859 17° 8676 8° 4360 18° 2394 9° 0538 19° 1171 10° 0334 20° 1555

Resultados de la Quiniela Provincial en la Primera este jueves 8 de enero

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la primera de este jueves 8 de enero. A la cabeza salió el número 2777 - Pierna Mujer.

1° 2777 11° 3686 2° 8041 12° 3988 3° 9244 13° 8592 4° 4138 14° 3987 5° 8062 15° 6328 6° 3160 16° 9087 7° 0363 17° 3114 8° 7806 18° 3216 9° 3302 19° 2970 10° 2447 20° 9574

Los premios de la quiniela

En cuanto a los premios, la quiniela en Argentina no cuenta con pozo fijo, sino que los montos se fijan de acuerdo con el número de aciertos de los apostadores.

Las competencias efectúan los llamados tope de banca, fijado por cada departamentoy se usa para repartir los pagos toda vez que la estimación de premios a abonar pase ese tope determinado.

¿Qué significa soñar con marido?

Soñar con un marido puede simbolizar la búsqueda de estabilidad emocional y compromiso en la vida del soñador. Este tipo de sueño a menudo refleja deseos de conexión y amor, así como la necesidad de apoyo en las relaciones personales.

Por otro lado, soñar con un marido también puede representar aspectos de la propia identidad y el papel que se juega en una relación. Puede ser una invitación a reflexionar sobre la dinámica de pareja y cómo se siente el soñador respecto a su vida amorosa.

¿Qué significa soñar con pierna mujer?

Soñar con la pierna de una mujer puede simbolizar la fuerza y la independencia. Este sueño a menudo refleja la capacidad de la soñadora para avanzar en su vida y enfrentar desafíos con determinación.

Además, puede representar aspectos de la feminidad y la sensualidad. La pierna en el sueño puede indicar deseos ocultos o la necesidad de explorar la propia identidad y confianza en uno mismo.