Miles de participantes siguen cada día los sorteos oficiales de la quiniela, el juego más famoso del país. Administrada por organismos provinciales, esta lotería otorga premios establecidos que varían del monto apostado y del acierto numérico en cada una de las modalidades disponibles. Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la primera de este jueves, 5 de marzo de 2026. A la cabeza salió el número 2871 (Excremento) y las letras son: E B D H. Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la primera de este jueves 5 de marzo. A la cabeza salió el número 8154 - La Vaca. Los sorteos se realizan cinco veces al día: Soñar con excremento puede simbolizar la liberación de emociones negativas o situaciones indeseadas en la vida del soñador. Este tipo de sueño a menudo sugiere que es momento de dejar ir lo que ya no sirve y hacer espacio para nuevas oportunidades. Además, el excremento en los sueños puede representar la necesidad de purificación o limpieza en algún aspecto personal. Puede ser una señal de que el soñador debe enfrentar y resolver problemas que le están causando malestar o ansiedad. Soñar con una vaca puede simbolizar la abundancia y la prosperidad en la vida del soñador. Este animal, asociado con la fertilidad y la nutrición, puede indicar que se están cosechando los frutos de esfuerzos pasados o que se avecinan tiempos de estabilidad económica. Además, la vaca en los sueños puede representar la necesidad de cuidar de uno mismo y de los demás. Puede ser un recordatorio de la importancia de la familia y las relaciones, sugiriendo que es momento de prestar atención a los lazos afectivos y a la conexión emocional con los seres queridos.