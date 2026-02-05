Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la primera de este jueves, 5 de febrero de 2026. A la cabeza salió el número 7186 (El Humo) y las letras son: A L V W. Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la primera de este jueves 5 de febrero. A la cabeza salió el número 8235 - Pajarito. En cuanto a los premios, la quiniela en Argentina no cuenta con pozo fijo, sino que los montos se fijan de acuerdo con el número de aciertos de los apostadores. Las competencias efectúan los llamados tope de banca, fijado por cada departamentoy se usa para repartir los pagos toda vez que la estimación de premios a abonar pase ese tope determinado. Soñar con el humo puede simbolizar confusión o incertidumbre en la vida del soñador. Este elemento etéreo sugiere que hay situaciones o emociones que no están completamente claras, lo que puede generar ansiedad o inquietud. Además, el humo también puede representar la necesidad de dejar ir algo del pasado. Puede indicar que es momento de liberar viejas cargas o pensamientos que ya no sirven, permitiendo así un nuevo comienzo o una mayor claridad en el futuro. Soñar con un pajarito puede simbolizar libertad y alegría. Este tipo de sueño a menudo refleja el deseo de liberarse de las ataduras y disfrutar de momentos de felicidad en la vida cotidiana. Además, los pajaritos en los sueños pueden representar mensajes o noticias. Su canto puede ser interpretado como una señal de que algo importante está por llegar o que se deben prestar atención a los detalles en la vida personal.