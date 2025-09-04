Resultados de la quiniela de Provincia y Ciudad en la Primera: las cifras ganadoras del jueves 4 de septiembre
Último sorteo de la Quiniela Nacional y Provincia: mirá si tus números salieron.
Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la primera de este jueves, 4 de septiembre de 2025. A la cabeza salió el número 6841 (El Cuchillo) y las letras son: E H S Z.
|1°
|6841
|11°
|9707
|2°
|7483
|12°
|2604
|3°
|0660
|13°
|8348
|4°
|5267
|14°
|5045
|5°
|5413
|15°
|2810
|6°
|8573
|16°
|3945
|7°
|8773
|17°
|4011
|8°
|7600
|18°
|3303
|9°
|0794
|19°
|3490
|10°
|3760
|20°
|9358
Resultados de la Quiniela Provincial en la Primera este jueves 4 de septiembre
Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la primera de este jueves 4 de septiembre. A la cabeza salió el número 8233 - Cristo.
|1°
|8233
|11°
|6799
|2°
|6913
|12°
|5567
|3°
|0895
|13°
|5541
|4°
|8325
|14°
|7970
|5°
|1848
|15°
|3821
|6°
|4660
|16°
|0208
|7°
|9598
|17°
|9483
|8°
|3828
|18°
|1609
|9°
|7225
|19°
|4700
|10°
|7961
|20°
|3473
¿A qué hora es la quiniela hoy?
Los sorteos se realizan cinco veces al día:
- La Previa (a las 8 horas)
- La Primera (a las 12 horas)
- La Matutina (a las 15 horas)
- La Vespertina (a las 18 horas)
- La Nocturna (a las 21 horas).
¿Qué significa soñar con el cuchillo?
Soñar con El Cuchillo puede simbolizar la necesidad de tomar decisiones difíciles o enfrentar situaciones que requieren valentía. Este sueño a menudo refleja conflictos internos o la lucha por cortar lazos que ya no son beneficiosos.
Además, El Cuchillo puede representar la protección y la defensa personal. En este contexto, el sueño sugiere que el soñador está preparado para enfrentar adversidades y defender lo que considera valioso en su vida.
¿Qué significa soñar con cristo?
Soñar con Cristo puede simbolizar una búsqueda de guía espiritual y un deseo de conexión con lo divino. Este tipo de sueño a menudo refleja la necesidad de encontrar paz interior y respuestas a preguntas existenciales.
Además, soñar con Cristo puede representar la esperanza, el perdón y la redención. Puede ser un recordatorio de la importancia de la fe y la compasión en la vida diaria, así como un llamado a vivir de acuerdo con valores más elevados.
