Resultados de la quiniela de Provincia y Ciudad en la Primera: las cifras ganadoras del jueves 4 de septiembre

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la primera de este jueves, 4 de septiembre de 2025. A la cabeza salió el número 6841 (El Cuchillo) y las letras son: E H S Z.

1° 6841 11° 9707 2° 7483 12° 2604 3° 0660 13° 8348 4° 5267 14° 5045 5° 5413 15° 2810 6° 8573 16° 3945 7° 8773 17° 4011 8° 7600 18° 3303 9° 0794 19° 3490 10° 3760 20° 9358

Resultados de la Quiniela Provincial en la Primera este jueves 4 de septiembre

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la primera de este jueves 4 de septiembre. A la cabeza salió el número 8233 - Cristo.

1° 8233 11° 6799 2° 6913 12° 5567 3° 0895 13° 5541 4° 8325 14° 7970 5° 1848 15° 3821 6° 4660 16° 0208 7° 9598 17° 9483 8° 3828 18° 1609 9° 7225 19° 4700 10° 7961 20° 3473

¿A qué hora es la quiniela hoy?

Los sorteos se realizan cinco veces al día:

La Previa (a las 8 horas)

La Primera (a las 12 horas)

La Matutina (a las 15 horas)

La Vespertina (a las 18 horas)

La Nocturna (a las 21 horas).

¿Qué significa soñar con el cuchillo?

Soñar con El Cuchillo puede simbolizar la necesidad de tomar decisiones difíciles o enfrentar situaciones que requieren valentía. Este sueño a menudo refleja conflictos internos o la lucha por cortar lazos que ya no son beneficiosos.

Además, El Cuchillo puede representar la protección y la defensa personal. En este contexto, el sueño sugiere que el soñador está preparado para enfrentar adversidades y defender lo que considera valioso en su vida.

¿Qué significa soñar con cristo?

Soñar con Cristo puede simbolizar una búsqueda de guía espiritual y un deseo de conexión con lo divino. Este tipo de sueño a menudo refleja la necesidad de encontrar paz interior y respuestas a preguntas existenciales.



Además, soñar con Cristo puede representar la esperanza, el perdón y la redención. Puede ser un recordatorio de la importancia de la fe y la compasión en la vida diaria, así como un llamado a vivir de acuerdo con valores más elevados.