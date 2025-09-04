Edición: Argentina
Resultados de la quiniela de Provincia y Ciudad en la Primera: las cifras ganadoras del jueves 4 de septiembre

Último sorteo de la Quiniela Nacional y Provincia: mirá si tus números salieron.

Fuente:pixabay
Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la primera de este jueves, 4 de septiembre de 2025. A la cabeza salió el número 6841 (El Cuchillo) y las letras son: E H S Z.

 1°6841 11°9707 
 7483  12°2604
 3°0660  13°8348 
 5267  14°5045 
 5413  15°2810 
 6°8573  16°3945
 8773  17°4011 
 7600  18°3303 
 0794  19°3490 
 10°3760  20°9358 

Resultados de la Quiniela Provincial en la Primera este jueves 4 de septiembre

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la primera de este jueves 4 de septiembre. A la cabeza salió el número 8233 - Cristo.

 1°8233 11°6799 
 6913   12°5567
 3°0895  13°5541 
 8325  14°7970 
 1848  15°3821 
 6°4660  16°0208
 9598  17°9483 
 3828  18°1609 
 7225  19°4700 
 10°7961  20°3473 

¿A qué hora es la quiniela hoy?

Los sorteos se realizan cinco veces al día:

  • La Previa (a las 8 horas)
  • La Primera (a las 12 horas)
  • La Matutina (a las 15 horas)
  • La Vespertina (a las 18 horas)
  • La Nocturna (a las 21 horas).

¿Qué significa soñar con el cuchillo?

Soñar con El Cuchillo puede simbolizar la necesidad de tomar decisiones difíciles o enfrentar situaciones que requieren valentía. Este sueño a menudo refleja conflictos internos o la lucha por cortar lazos que ya no son beneficiosos.

Además, El Cuchillo puede representar la protección y la defensa personal. En este contexto, el sueño sugiere que el soñador está preparado para enfrentar adversidades y defender lo que considera valioso en su vida.


¿Qué significa soñar con cristo?

Soñar con Cristo puede simbolizar una búsqueda de guía espiritual y un deseo de conexión con lo divino. Este tipo de sueño a menudo refleja la necesidad de encontrar paz interior y respuestas a preguntas existenciales.

Además, soñar con Cristo puede representar la esperanza, el perdón y la redención. Puede ser un recordatorio de la importancia de la fe y la compasión en la vida diaria, así como un llamado a vivir de acuerdo con valores más elevados.

