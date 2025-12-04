Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la primera de este jueves, 4 de diciembre de 2025. A la cabeza salió el número 4414 (Borracho) y las letras son: J R T Y.

1° 4414 11° 6265 2° 7260 12° 8274 3° 4413 13° 1063 4° 2206 14° 2824 5° 7784 15° 5896 6° 6223 16° 3465 7° 7378 17° 7469 8° 0310 18° 5059 9° 6276 19° 5310 10° 7801 20° 7471

Resultados de la Quiniela Provincial en la Primera este jueves 4 de diciembre

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la primera de este jueves 4 de diciembre. A la cabeza salió el número 2721 - Mujer.

1° 2721 11° 7577 2° 2150 12° 4567 3° 4985 13° 1545 4° 7969 14° 0743 5° 9061 15° 6213 6° 1719 16° 7780 7° 6428 17° 3329 8° 6511 18° 0491 9° 2455 19° 4884 10° 6845 20° 1099

¿Dónde pedir ayuda para la ludopatía?

El Programa de Prevención y Asistencia al Juego Compulsivo fue creado en 2005 y cuenta con diez centros ubicados en distintas ciudades bonaerenses. Su objetivo es brindar contención y asistencia integral a quienes enfrentan problemas con el juego.

Cada centro está equipado por un grupo interdisciplinario y dirigido por profesionales especializados y la atención es pública, gratuita y orientada tanto a personas como a sus familias.

¿Qué significa soñar con borracho?

Soñar con un borracho puede simbolizar la necesidad de liberarse de las tensiones y preocupaciones diarias. Este tipo de sueño a menudo refleja un deseo de escapar de la realidad o de enfrentar emociones reprimidas que necesitan ser expresadas.Por otro lado, también puede indicar la presencia de personas en tu vida que están actuando de manera irresponsable o descontrolada. Este sueño puede servir como una advertencia para que prestes atención a las influencias externas que podrían estar afectando tu bienestar emocional.

¿Qué significa soñar con mujer?

Soñar con una mujer puede simbolizar aspectos de la feminidad, la intuición y la creatividad en la vida del soñador. Este sueño a menudo refleja la relación que uno tiene con las mujeres en su vida, así como las emociones y sentimientos asociados a ellas.Además, la mujer en el sueño puede representar una figura materna o una guía espiritual, sugiriendo la necesidad de apoyo emocional o consejo. La interpretación puede variar según el contexto del sueño y las experiencias personales del soñador.