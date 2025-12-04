En esta noticia
Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la primera de este jueves, 4 de diciembre de 2025. A la cabeza salió el número 4414 (Borracho) y las letras son: J R T Y.
|1°
|4414
|11°
|6265
|2°
|7260
|12°
|8274
|3°
|4413
|13°
|1063
|4°
|2206
|14°
|2824
|5°
|7784
|15°
|5896
|6°
|6223
|16°
|3465
|7°
|7378
|17°
|7469
|8°
|0310
|18°
|5059
|9°
|6276
|19°
|5310
|10°
|7801
|20°
|7471
Resultados de la Quiniela Provincial en la Primera este jueves 4 de diciembre
Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la primera de este jueves 4 de diciembre. A la cabeza salió el número 2721 - Mujer.
|1°
|2721
|11°
|7577
|2°
|2150
|12°
|4567
|3°
|4985
|13°
|1545
|4°
|7969
|14°
|0743
|5°
|9061
|15°
|6213
|6°
|1719
|16°
|7780
|7°
|6428
|17°
|3329
|8°
|6511
|18°
|0491
|9°
|2455
|19°
|4884
|10°
|6845
|20°
|1099
¿Dónde pedir ayuda para la ludopatía?
El Programa de Prevención y Asistencia al Juego Compulsivo fue creado en 2005 y cuenta con diez centros ubicados en distintas ciudades bonaerenses. Su objetivo es brindar contención y asistencia integral a quienes enfrentan problemas con el juego.
Cada centro está equipado por un grupo interdisciplinario y dirigido por profesionales especializados y la atención es pública, gratuita y orientada tanto a personas como a sus familias.
¿Qué significa soñar con borracho?
Soñar con un borracho puede simbolizar la necesidad de liberarse de las tensiones y preocupaciones diarias. Este tipo de sueño a menudo refleja un deseo de escapar de la realidad o de enfrentar emociones reprimidas que necesitan ser expresadas.Por otro lado, también puede indicar la presencia de personas en tu vida que están actuando de manera irresponsable o descontrolada. Este sueño puede servir como una advertencia para que prestes atención a las influencias externas que podrían estar afectando tu bienestar emocional.
¿Qué significa soñar con mujer?
Soñar con una mujer puede simbolizar aspectos de la feminidad, la intuición y la creatividad en la vida del soñador. Este sueño a menudo refleja la relación que uno tiene con las mujeres en su vida, así como las emociones y sentimientos asociados a ellas.Además, la mujer en el sueño puede representar una figura materna o una guía espiritual, sugiriendo la necesidad de apoyo emocional o consejo. La interpretación puede variar según el contexto del sueño y las experiencias personales del soñador.