Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la primera de este jueves, 4 de diciembre de 2025. A la cabeza salió el número 4414 (Borracho) y las letras son: J R T Y.

 1°4414 11°6265 
 7260  12°8274
 3°4413  13°1063 
 2206  14°2824 
 7784  15°5896 
 6°6223  16°3465
 7378  17°7469 
 0310  18°5059 
 6276  19°5310 
 10°7801  20°7471 

Resultados de la Quiniela Provincial en la Primera este jueves 4 de diciembre

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la primera de este jueves 4 de diciembre. A la cabeza salió el número 2721 - Mujer.

 1°2721 11°7577 
 2150   12°4567
 3°4985  13°1545 
 7969  14°0743 
 9061  15°6213 
 6°1719  16°7780
 6428  17°3329 
 6511  18°0491 
 2455  19°4884 
 10°6845  20°1099 

¿Dónde pedir ayuda para la ludopatía?

El Programa de Prevención y Asistencia al Juego Compulsivo fue creado en 2005 y cuenta con diez centros ubicados en distintas ciudades bonaerenses. Su objetivo es brindar contención y asistencia integral a quienes enfrentan problemas con el juego.

Cada centro está equipado por un grupo interdisciplinario y dirigido por profesionales especializados y la atención es pública, gratuita y orientada tanto a personas como a sus familias.

¿Qué significa soñar con borracho?

Soñar con un borracho puede simbolizar la necesidad de liberarse de las tensiones y preocupaciones diarias. Este tipo de sueño a menudo refleja un deseo de escapar de la realidad o de enfrentar emociones reprimidas que necesitan ser expresadas.Por otro lado, también puede indicar la presencia de personas en tu vida que están actuando de manera irresponsable o descontrolada. Este sueño puede servir como una advertencia para que prestes atención a las influencias externas que podrían estar afectando tu bienestar emocional.

¿Qué significa soñar con mujer?

Soñar con una mujer puede simbolizar aspectos de la feminidad, la intuición y la creatividad en la vida del soñador. Este sueño a menudo refleja la relación que uno tiene con las mujeres en su vida, así como las emociones y sentimientos asociados a ellas.Además, la mujer en el sueño puede representar una figura materna o una guía espiritual, sugiriendo la necesidad de apoyo emocional o consejo. La interpretación puede variar según el contexto del sueño y las experiencias personales del soñador.