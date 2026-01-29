Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la primera de este jueves, 29 de enero de 2026. A la cabeza salió el número 1220 (La Fiesta) y las letras son: C G W Z.

1° 1220 11° 8253 2° 0910 12° 9135 3° 3402 13° 5750 4° 6015 14° 9577 5° 0612 15° 3871 6° 6372 16° 4019 7° 3148 17° 1022 8° 4715 18° 3704 9° 7403 19° 8985 10° 8689 20° 7195

Resultados de la Quiniela Provincial en la Primera este jueves 29 de enero

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la primera de este jueves 29 de enero. A la cabeza salió el número 1620 - La Fiesta.

1° 1620 11° 3951 2° 1653 12° 6189 3° 9070 13° 3634 4° 2062 14° 4167 5° 6885 15° 0051 6° 8179 16° 7001 7° 6590 17° 4141 8° 3662 18° 6501 9° 4367 19° 0395 10° 0919 20° 1750

¿Dónde pedir ayuda para la ludopatía?

El Programa de Prevención y Asistencia al Juego Compulsivo fue creado en 2005 y cuenta con diez centros dispersos en distintas ciudades bonaerenses. Su objetivo es brindar contención y asistencia integral a quienes enfrentan problemas con el juego.

Cada centro está formado por un grupo interdisciplinario y dirigido por profesionales especializados y la atención es pública, gratuita y orientada tanto a personas como a sus familias.

¿Qué significa soñar con la fiesta?

Soñar con La Fiesta puede simbolizar la celebración de logros y momentos felices en la vida del soñador. Este tipo de sueño a menudo refleja un deseo de conexión social y la búsqueda de alegría en las relaciones personales.

Además, La Fiesta en los sueños puede representar la liberación de tensiones y preocupaciones, sugiriendo que es momento de disfrutar y relajarse. También puede indicar la necesidad de equilibrar el trabajo y el ocio para alcanzar una vida más plena.

¿Qué significa soñar con la fiesta?

Soñar con La Fiesta puede simbolizar la celebración de logros y momentos felices en la vida del soñador. Este tipo de sueño a menudo refleja un deseo de conexión social y la búsqueda de alegría en las relaciones personales.

Además, La Fiesta en los sueños puede representar la liberación de tensiones y preocupaciones, sugiriendo que es momento de disfrutar y relajarse. También puede indicar la necesidad de equilibrar el trabajo y el ocio para alcanzar una vida más plena.