Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la primera de este jueves, 29 de enero de 2026. A la cabeza salió el número 1220 (La Fiesta) y las letras son: C G W Z.

 1°1220 11°8253 
 0910  12°9135
 3°3402  13°5750 
 6015  14°9577 
 0612  15°3871 
 6°6372  16°4019
 3148  17°1022 
 4715  18°3704 
 7403  19°8985 
 10°8689  20°7195 

Resultados de la Quiniela Provincial en la Primera este jueves 29 de enero

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la primera de este jueves 29 de enero. A la cabeza salió el número 1620 - La Fiesta.

 1°1620 11°3951 
 1653   12°6189
 3°9070  13°3634 
 2062  14°4167 
 6885  15°0051 
 6°8179  16°7001
 6590  17°4141 
 3662  18°6501 
 4367  19°0395 
 10°0919  20°1750 

¿Dónde pedir ayuda para la ludopatía?

El Programa de Prevención y Asistencia al Juego Compulsivo fue creado en 2005 y cuenta con diez centros dispersos en distintas ciudades bonaerenses. Su objetivo es brindar contención y asistencia integral a quienes enfrentan problemas con el juego.

Cada centro está formado por un grupo interdisciplinario y dirigido por profesionales especializados y la atención es pública, gratuita y orientada tanto a personas como a sus familias.

¿Qué significa soñar con la fiesta?

Soñar con La Fiesta puede simbolizar la celebración de logros y momentos felices en la vida del soñador. Este tipo de sueño a menudo refleja un deseo de conexión social y la búsqueda de alegría en las relaciones personales.

Además, La Fiesta en los sueños puede representar la liberación de tensiones y preocupaciones, sugiriendo que es momento de disfrutar y relajarse. También puede indicar la necesidad de equilibrar el trabajo y el ocio para alcanzar una vida más plena.

