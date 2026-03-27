La quiniela es uno de los juegos de azar más habituales y elegidos en Argentina, supervisado por las loterías oficiales de cada provincia. Cada jornada se realizan diferentes sorteos y los premios se asignan según el monto apostado y la cantidad de cifras acertadas. Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la primera de este jueves, 26 de marzo de 2026. A la cabeza salió el número 6600 (Huevos) y las letras son: F F M Z. Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la primera de este jueves 26 de marzo. A la cabeza salió el número 9907 - Revolver. El Programa de Prevención y Asistencia al Juego Compulsivo fue creado en 2005 y cuenta con diez centros repartidos en distintas ciudades bonaerenses. Su objetivo es brindar contención y asistencia integral a quienes enfrentan problemas con el juego. Cada centro está equipado por un grupo interdisciplinario y dirigido por profesionales especializados y la atención es pública, gratuita y orientada tanto a personas como a sus familias. Soñar con huevos puede simbolizar la fertilidad, la creatividad y el potencial de nuevas ideas. Los huevos representan algo que está en desarrollo y que puede dar lugar a algo valioso en el futuro. Además, este tipo de sueño puede reflejar la fragilidad de ciertas situaciones en la vida. Los huevos son delicados, lo que sugiere que hay aspectos que requieren cuidado y atención para evitar que se rompan o se pierdan. Soñar con un revólver puede simbolizar la necesidad de defensa o protección en la vida del soñador. Este tipo de sueño a menudo refleja sentimientos de vulnerabilidad o la sensación de estar amenazado por situaciones externas. Además, el revólver en los sueños puede representar conflictos internos o la lucha por el control en ciertas áreas de la vida. Puede ser un llamado a enfrentar miedos o a tomar decisiones difíciles que requieren valentía.