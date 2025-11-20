Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la primera de este jueves, 20 de noviembre de 2025. A la cabeza salió el número 3645 (El Vino) y las letras son: E B F J.

1° 3645 11° 8044 2° 4843 12° 6359 3° 9534 13° 3585 4° 1131 14° 6177 5° 4917 15° 3879 6° 5086 16° 8578 7° 9051 17° 4058 8° 6033 18° 6834 9° 1637 19° 1150 10° 8971 20° 0572

Resultados de la Quiniela Provincial en la Primera este jueves 20 de noviembre

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la primera de este jueves 20 de noviembre. A la cabeza salió el número 7778 - Ramera.

1° 7778 11° 9894 2° 3012 12° 2225 3° 5501 13° 7887 4° 0168 14° 7109 5° 6173 15° 8199 6° 5828 16° 1629 7° 3812 17° 4051 8° 1677 18° 7110 9° 5684 19° 1127 10° 9623 20° 6865

¿Cómo pedir ayuda para la ludopatía?

Además de la atención presencial, el Programa de Prevención y Asistencia al Juego Compulsivo proporciona de una línea gratuita y confidencial: 0800-444-4000. Funciona todos los días, las 24 horas, con personal calificado para suministrar contención e información.

También es posible hacer consultas y reclamos por correo electrónico a juegoresponsable@loteria.gba.gov.ar, o acercarse a alguno de los centros ubicados en ciudades como La Plata, Mar del Plata, Morón, Vicente López, entre otras.

¿Qué significa soñar con el vino?

Soñar con el vino puede simbolizar la celebración, la alegría y la abundancia en la vida del soñador. Este sueño a menudo refleja momentos de felicidad y la necesidad de disfrutar de los placeres de la vida.

Además, el vino en los sueños puede representar la conexión con las emociones y la espiritualidad. Puede indicar que es momento de reflexionar sobre las relaciones personales y el bienestar emocional.

¿Qué significa soñar con ramera?

Soñar con una ramera puede simbolizar deseos reprimidos o la búsqueda de placer y libertad en la vida del soñador. Este tipo de sueño a menudo refleja conflictos internos sobre la moralidad y la sexualidad, así como la necesidad de explorar aspectos ocultos de la personalidad.

Además, el sueño puede indicar una sensación de vulnerabilidad o inseguridad en las relaciones personales. La figura de la ramera puede representar la necesidad de atención o el miedo a ser juzgado por los demás, sugiriendo que el soñador debe confrontar sus propios sentimientos y creencias sobre el amor y la intimidad.