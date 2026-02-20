La quiniela es uno de los juegos de azar más habituales y elegidos en Argentina, supervisado por las loterías oficiales de cada provincia. Cada jornada se realizan varios sorteos y los premios se asignan según el monto apostado y la cantidad de cifras acertadas. Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la primera de este jueves, 19 de febrero de 2026. A la cabeza salió el número 3430 (Santa Rosa) y las letras son: I D R Y. Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la primera de este jueves 19 de febrero. A la cabeza salió el número 9340 - El Cura. El Programa de Prevención y Asistencia al Juego Compulsivo fue creado en 2005 y cuenta con diez centros repartidos en distintas ciudades bonaerenses. Su objetivo es brindar contención y asistencia integral a quienes enfrentan problemas con el juego. Cada centro está equipado por un conjunto interdisciplinario y dirigido por profesionales especializados y la atención es pública, gratuita y orientada tanto a personas como a sus familias. Soñar con Santa Rosa puede simbolizar la búsqueda de protección y guía espiritual. Esta figura es conocida por su conexión con la fe y la devoción, lo que sugiere que el soñador está en busca de apoyo en momentos de incertidumbre. Además, el sueño puede reflejar un deseo de purificación y renovación personal. Santa Rosa es un símbolo de transformación, lo que indica que el soñador podría estar atravesando un proceso de cambio significativo en su vida. Soñar con El Cura puede simbolizar la búsqueda de guía espiritual o la necesidad de reconciliación con uno mismo. Este sueño a menudo refleja la necesidad de encontrar respuestas a preguntas profundas sobre la vida y la moralidad. Además, El Cura en los sueños puede representar la figura de autoridad en cuestiones éticas y morales, sugiriendo que el soñador está enfrentando dilemas que requieren reflexión y sabiduría. Este tipo de sueño invita a la introspección y a la conexión con valores personales.