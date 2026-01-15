Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la primera de este jueves, 15 de enero de 2026. A la cabeza salió el número 1373 (Hospital) y las letras son: H M N V.

1° 1373 11° 9806 2° 0153 12° 8317 3° 9599 13° 8473 4° 2037 14° 1973 5° 9913 15° 8420 6° 5305 16° 3046 7° 0872 17° 9278 8° 4855 18° 2948 9° 2017 19° 7845 10° 4708 20° 0981

Resultados de la Quiniela Provincial en la Primera este jueves 15 de enero

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la primera de este jueves 15 de enero. A la cabeza salió el número 5273 - Hospital.

1° 5273 11° 9588 2° 0513 12° 9636 3° 4836 13° 0402 4° 6842 14° 6793 5° 6234 15° 1693 6° 7284 16° 1364 7° 1950 17° 0834 8° 2106 18° 3170 9° 7588 19° 9715 10° 2672 20° 6940

¿Cuáles son los premios de la quiniela?

Los premios de la quiniela en Argentina no tienen un pozo fijo, sino que los montos se fijan conforme al número de aciertos de los competidores.

Las competencias efectúan los llamados tope de banca, fijado por cada departamentoy se usa para repartir los pagos toda vez que la estimación de premios a abonar pase ese tope determinado.

¿Qué significa soñar con hospital?

Soñar con un hospital puede simbolizar la necesidad de curación o atención en alguna área de la vida del soñador. Este tipo de sueño a menudo refleja preocupaciones sobre la salud física o emocional, así como la búsqueda de apoyo en momentos difíciles.

Además, un hospital en los sueños puede representar cambios o transformaciones que están ocurriendo. Puede ser una señal de que el soñador está en un proceso de sanación personal o que necesita enfrentar y resolver problemas que le afectan.

¿Qué significa soñar con hospital?

Soñar con un hospital puede simbolizar la necesidad de curación o atención en alguna área de la vida del soñador. Este tipo de sueño a menudo refleja preocupaciones sobre la salud física o emocional, así como la búsqueda de apoyo en momentos difíciles.

Además, un hospital en los sueños puede representar cambios o transformaciones que están ocurriendo. Puede ser una señal de que el soñador está en un proceso de sanación personal o que necesita enfrentar y resolver problemas que le afectan.