Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la primera de este jueves, 15 de enero de 2026. A la cabeza salió el número 1373 (Hospital) y las letras son: H M N V.

 1°1373 11°9806 
 0153  12°8317
 3°9599  13°8473 
 2037  14°1973 
 9913  15°8420 
 6°5305  16°3046
 0872  17°9278 
 4855  18°2948 
 2017  19°7845 
 10°4708  20°0981 

Resultados de la Quiniela Provincial en la Primera este jueves 15 de enero

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la primera de este jueves 15 de enero. A la cabeza salió el número 5273 - Hospital.

 1°5273 11°9588 
 0513   12°9636
 3°4836  13°0402 
 6842  14°6793 
 6234  15°1693 
 6°7284  16°1364
 1950  17°0834 
 2106  18°3170 
 7588  19°9715 
 10°2672  20°6940 

¿Cuáles son los premios de la quiniela?

Los premios de la quiniela en Argentina no tienen un pozo fijo, sino que los montos se fijan conforme al número de aciertos de los competidores. 

Las competencias efectúan los llamados tope de banca, fijado por cada departamentoy se usa para repartir los pagos toda vez que la estimación de premios a abonar pase ese tope determinado. 

¿Qué significa soñar con hospital?

Soñar con un hospital puede simbolizar la necesidad de curación o atención en alguna área de la vida del soñador. Este tipo de sueño a menudo refleja preocupaciones sobre la salud física o emocional, así como la búsqueda de apoyo en momentos difíciles.

Además, un hospital en los sueños puede representar cambios o transformaciones que están ocurriendo. Puede ser una señal de que el soñador está en un proceso de sanación personal o que necesita enfrentar y resolver problemas que le afectan.

