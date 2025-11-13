Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la primera de este jueves, 13 de noviembre de 2025. A la cabeza salió el número 2742 (Zapatillas) y las letras son: I P Z Z.

1° 2742 11° 9919 2° 5088 12° 2465 3° 2614 13° 0301 4° 5442 14° 4777 5° 4864 15° 1955 6° 2244 16° 8141 7° 3812 17° 7254 8° 3082 18° 2253 9° 3583 19° 8323 10° 7434 20° 0639

Resultados de la Quiniela Provincial en la Primera este jueves 13 de noviembre

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la primera de este jueves 13 de noviembre. A la cabeza salió el número 1496 - Marido.

1° 1496 11° 0609 2° 3743 12° 6541 3° 1959 13° 0119 4° 5165 14° 2605 5° 5190 15° 3135 6° 2273 16° 0183 7° 6990 17° 1470 8° 0944 18° 1921 9° 7104 19° 8768 10° 2243 20° 8549

¿A qué hora es la quiniela hoy?

Los sorteos se realizan cinco veces al día:

La Previa (a las 8 horas)

La Primera (a las 12 horas)

La Matutina (a las 15 horas)

La Vespertina (a las 18 horas)

La Nocturna (a las 21 horas).

¿Qué significa soñar con zapatillas?

Soñar con zapatillas puede simbolizar el camino que estamos tomando en la vida. Estas representan la dirección y las decisiones que hacemos, así como nuestra disposición para avanzar hacia nuevas experiencias.

Además, las zapatillas en los sueños pueden reflejar nuestra comodidad y estilo personal. Pueden indicar cómo nos sentimos en nuestra piel y si estamos listos para enfrentar los desafíos que se nos presentan.

¿Qué significa soñar con marido?

Soñar con un marido puede simbolizar la búsqueda de estabilidad emocional y compromiso en la vida del soñador. Este tipo de sueño a menudo refleja deseos de conexión y amor, así como la necesidad de apoyo en las relaciones personales.Por otro lado, soñar con un marido también puede representar aspectos de la propia identidad y el papel que se juega en una relación. Puede ser una invitación a reflexionar sobre la dinámica de pareja y las expectativas que se tienen en el ámbito amoroso.