Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la primera de este jueves, 13 de noviembre de 2025. A la cabeza salió el número 2742 (Zapatillas) y las letras son: I P Z Z.

 1°2742 11°9919 
 5088  12°2465
 3°2614  13°0301 
 5442  14°4777 
 4864  15°1955 
 6°2244  16°8141
 3812  17°7254 
 3082  18°2253 
 3583  19°8323 
 10°7434  20°0639 

Resultados de la Quiniela Provincial en la Primera este jueves 13 de noviembre

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la primera de este jueves 13 de noviembre. A la cabeza salió el número 1496 - Marido.

 1°1496 11°0609 
 3743   12°6541
 3°1959  13°0119 
 5165  14°2605 
 5190  15°3135 
 6°2273  16°0183
 6990  17°1470 
 0944  18°1921 
 7104  19°8768 
 10°2243  20°8549 

¿A qué hora es la quiniela hoy?

Los sorteos se realizan cinco veces al día:

  • La Previa (a las 8 horas)
  • La Primera (a las 12 horas)
  • La Matutina (a las 15 horas)
  • La Vespertina (a las 18 horas)
  • La Nocturna (a las 21 horas).

¿Qué significa soñar con zapatillas?

Soñar con zapatillas puede simbolizar el camino que estamos tomando en la vida. Estas representan la dirección y las decisiones que hacemos, así como nuestra disposición para avanzar hacia nuevas experiencias.

Además, las zapatillas en los sueños pueden reflejar nuestra comodidad y estilo personal. Pueden indicar cómo nos sentimos en nuestra piel y si estamos listos para enfrentar los desafíos que se nos presentan.

¿Qué significa soñar con marido?

Soñar con un marido puede simbolizar la búsqueda de estabilidad emocional y compromiso en la vida del soñador. Este tipo de sueño a menudo refleja deseos de conexión y amor, así como la necesidad de apoyo en las relaciones personales.Por otro lado, soñar con un marido también puede representar aspectos de la propia identidad y el papel que se juega en una relación. Puede ser una invitación a reflexionar sobre la dinámica de pareja y las expectativas que se tienen en el ámbito amoroso.