El sorteo de la Quiniela vuelve a captar la atención de miles de jugadores en todo el país. Como cada día, las distintas loterías provinciales publican los números ganadores oficiales y actualizados, con premios fijados por la combinación numérica seleccionada y el importe jugado. Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la primera de este jueves, 12 de marzo de 2026. A la cabeza salió el número 3514 (Borracho) y las letras son: E C G J. Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la primera de este jueves 12 de marzo. A la cabeza salió el número 6088 - El Papa. El Programa de Prevención y Asistencia al Juego Compulsivo fue creado en 2005 y cuenta con diez centros ubicados en distintas ciudades bonaerenses. Su objetivo es brindar contención y asistencia integral a quienes enfrentan problemas con el juego. Cada centro está equipado por un conjunto interdisciplinario y dirigido por profesionales especializados y la atención es pública, gratuita y orientada tanto a personas como a sus familias. Soñar con un borracho puede simbolizar la necesidad de liberarse de las tensiones y preocupaciones diarias. Este tipo de sueño a menudo refleja un deseo de escapar de la realidad o de enfrentar emociones reprimidas que necesitan ser expresadas. Además, soñar con un borracho puede indicar que se está lidiando con situaciones descontroladas en la vida. Puede ser una señal de que es necesario tomar el control de las propias acciones y decisiones, o de que se está rodeado de personas que influyen negativamente en el bienestar emocional. Soñar con El Papa puede simbolizar una búsqueda de guía espiritual o una necesidad de conexión con lo divino. Este sueño a menudo refleja la búsqueda de respuestas a preguntas profundas sobre la vida y la moralidad. Además, puede representar la autoridad y el poder en la vida del soñador, sugiriendo que se enfrenta a decisiones importantes que requieren reflexión y sabiduría. La figura del Papa en el sueño puede ser un recordatorio de la importancia de la fe y la compasión en las relaciones personales.