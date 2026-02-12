Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la primera de este jueves, 12 de febrero de 2026. A la cabeza salió el número 3222 (Loco) y las letras son: O H W W. Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la primera de este jueves 12 de febrero. A la cabeza salió el número 4490 - El Miedo. El juego de azar más famoso de la Argentina es organizado y fiscalizado por las quinielas de cada provincia y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Se trata de un juego bancado que no cuenta con un pozo acumulado y las ganancias se determinan en función de los aciertos individuales de los jugadores. Cada jurisdicción establece un "tope de banca", un límite máximo que se utiliza para calcular los pagos en caso de que el total de premios a abonar supere ese umbral. Este mecanismo permite prorratear los pagos entre los ganadores, garantizando la sostenibilidad del sistema de apuestas. Soñar con Loco puede simbolizar la libertad y la espontaneidad en la vida del soñador. Este sueño a menudo refleja un deseo de liberarse de las restricciones y normas sociales, permitiendo que la creatividad y la autenticidad fluyan sin miedo al juicio. Además, el Loco en los sueños puede representar nuevos comienzos y oportunidades. Puede indicar que es momento de arriesgarse y explorar caminos desconocidos, sugiriendo que el soñador debe confiar en su intuición y seguir su propio camino sin dudar. Soñar con El Miedo puede reflejar ansiedades o preocupaciones que se están experimentando en la vida diaria. Este tipo de sueño a menudo simboliza la lucha interna del soñador con sus temores y la necesidad de enfrentarlos para avanzar. Además, estos sueños pueden ser una señal de que es momento de confrontar situaciones o emociones que se han estado evitando. El Miedo en los sueños puede servir como un recordatorio de que el crecimiento personal a menudo requiere enfrentar lo que nos asusta.