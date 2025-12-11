Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la primera de este jueves, 11 de diciembre de 2025. A la cabeza salió el número 8794 (Cementerio) y las letras son: G J M X.

1° 8794 11° 8973 2° 8328 12° 5837 3° 0675 13° 8864 4° 7047 14° 0674 5° 8924 15° 5882 6° 0326 16° 2689 7° 0871 17° 4580 8° 3310 18° 2124 9° 3789 19° 0709 10° 8143 20° 8722

Resultados de la Quiniela Provincial en la Primera este jueves 11 de diciembre

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la primera de este jueves 11 de diciembre. A la cabeza salió el número 7397 - Mesa.

1° 7397 11° 4118 2° 1233 12° 4591 3° 1428 13° 5847 4° 0071 14° 0208 5° 9834 15° 3955 6° 1226 16° 8823 7° 5463 17° 0218 8° 2996 18° 4468 9° 2622 19° 0982 10° 5512 20° 4824

Los premios de la quiniela

En cuanto a los premios, la quiniela en Argentina no cuenta con pozo fijo, sino que los montos se determinan en base al número de aciertos de los apostadores.

Las competencias efectúan los llamados tope de banca, fijado por cada departamento y se usa para repartir los pagos toda vez que la estimación de premios a abonar pase ese tope establecido.

¿Qué significa soñar con cementerio?

Soñar con un cementerio puede simbolizar el final de una etapa en la vida del soñador. Este tipo de sueño a menudo refleja la necesidad de dejar atrás viejas costumbres o relaciones que ya no son beneficiosas.

Además, el cementerio puede representar un proceso de reflexión sobre la muerte y la pérdida. Puede ser una invitación a confrontar miedos o a aceptar cambios inevitables que están por venir.

¿Qué significa soñar con mesa?

Soñar con una mesa puede simbolizar la necesidad de establecer un espacio para la comunicación y el intercambio de ideas. Este mueble representa la reunión y la colaboración, sugiriendo que el soñador busca conectar con otros o resolver conflictos en su vida.

Además, la mesa en los sueños puede reflejar la estabilidad y el equilibrio en las relaciones personales. Si la mesa está bien cuidada, puede indicar armonía, mientras que una mesa desordenada podría señalar problemas o tensiones que necesitan ser abordados.