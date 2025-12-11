En esta noticia
Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la primera de este jueves, 11 de diciembre de 2025. A la cabeza salió el número 8794 (Cementerio) y las letras son: G J M X.
|1°
|8794
|11°
|8973
|2°
|8328
|12°
|5837
|3°
|0675
|13°
|8864
|4°
|7047
|14°
|0674
|5°
|8924
|15°
|5882
|6°
|0326
|16°
|2689
|7°
|0871
|17°
|4580
|8°
|3310
|18°
|2124
|9°
|3789
|19°
|0709
|10°
|8143
|20°
|8722
Resultados de la Quiniela Provincial en la Primera este jueves 11 de diciembre
Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la primera de este jueves 11 de diciembre. A la cabeza salió el número 7397 - Mesa.
|1°
|7397
|11°
|4118
|2°
|1233
|12°
|4591
|3°
|1428
|13°
|5847
|4°
|0071
|14°
|0208
|5°
|9834
|15°
|3955
|6°
|1226
|16°
|8823
|7°
|5463
|17°
|0218
|8°
|2996
|18°
|4468
|9°
|2622
|19°
|0982
|10°
|5512
|20°
|4824
Los premios de la quiniela
En cuanto a los premios, la quiniela en Argentina no cuenta con pozo fijo, sino que los montos se determinan en base al número de aciertos de los apostadores.
Las competencias efectúan los llamados tope de banca, fijado por cada departamento y se usa para repartir los pagos toda vez que la estimación de premios a abonar pase ese tope establecido.
¿Qué significa soñar con cementerio?
Soñar con un cementerio puede simbolizar el final de una etapa en la vida del soñador. Este tipo de sueño a menudo refleja la necesidad de dejar atrás viejas costumbres o relaciones que ya no son beneficiosas.
Además, el cementerio puede representar un proceso de reflexión sobre la muerte y la pérdida. Puede ser una invitación a confrontar miedos o a aceptar cambios inevitables que están por venir.
¿Qué significa soñar con mesa?
Soñar con una mesa puede simbolizar la necesidad de establecer un espacio para la comunicación y el intercambio de ideas. Este mueble representa la reunión y la colaboración, sugiriendo que el soñador busca conectar con otros o resolver conflictos en su vida.
Además, la mesa en los sueños puede reflejar la estabilidad y el equilibrio en las relaciones personales. Si la mesa está bien cuidada, puede indicar armonía, mientras que una mesa desordenada podría señalar problemas o tensiones que necesitan ser abordados.