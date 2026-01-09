En esta noticia

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la la Previa de este viernes, 9 de enero de 2026. A la cabeza salió el número 7753 (El Barco) y las letras son: I F N T.

 1°7753 11°0774 
 3572  12°2304
 3°1085  13°6474 
 5893  14°3630 
 3401  15°1597 
 6°4814  16°0393
 9657  17°3943 
 6996  18°8491 
 7285  19°4151 
 10°0525  20°0125 

Resultados de la Quiniela Provincial en La Previa este viernes 9 de enero

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la la previa de este viernes 9 de enero. A la cabeza salió el número 0643 - Balcón.

 1°0643 11°1820 
 1254   12°8853
 3°4102  13°4753 
 7973  14°7054 
 5573  15°2786 
 6°9955  16°7014
 9925  17°5934 
 8980  18°6879 
 3746  19°6533 
 10°5030  20°0590 

¿Cuáles son los premios de la quiniela?

Los premios de la quiniela en Argentina no tienen un pozo fijo, sino que los montos se fijan conforme al número de aciertos de los participantes. 

Las competencias efectúan los llamados tope de banca, fijado por cada departamentoy se usa para repartir los pagos toda vez que la estimación de premios a abonar pase ese tope establecido. 

¿Qué significa soñar con el barco?

Soñar con un barco puede simbolizar el viaje de la vida y las emociones que experimentamos en el camino. Este sueño a menudo refleja la búsqueda de nuevas experiencias y la necesidad de explorar lo desconocido.

Además, el barco puede representar la capacidad de navegar a través de las dificultades y desafíos. Dependiendo del estado del barco en el sueño, puede indicar cómo te sientes respecto a tu situación actual y tu capacidad para enfrentar los cambios.

¿Qué significa soñar con balcón?

Soñar con un balcón puede simbolizar una nueva perspectiva o una oportunidad para observar la vida desde un ángulo diferente. Este sueño a menudo refleja el deseo de libertad y la necesidad de escapar de situaciones restrictivas.

Además, el balcón en los sueños puede representar la conexión entre el interior y el exterior, sugiriendo que el soñador está en un proceso de autoexploración y búsqueda de su identidad. Puede ser un llamado a abrirse a nuevas experiencias y a la comunicación con los demás.