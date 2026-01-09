Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la la Previa de este viernes, 9 de enero de 2026. A la cabeza salió el número 7753 (El Barco) y las letras son: I F N T.

1° 7753 11° 0774 2° 3572 12° 2304 3° 1085 13° 6474 4° 5893 14° 3630 5° 3401 15° 1597 6° 4814 16° 0393 7° 9657 17° 3943 8° 6996 18° 8491 9° 7285 19° 4151 10° 0525 20° 0125

Resultados de la Quiniela Provincial en La Previa este viernes 9 de enero

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la la previa de este viernes 9 de enero. A la cabeza salió el número 0643 - Balcón.

1° 0643 11° 1820 2° 1254 12° 8853 3° 4102 13° 4753 4° 7973 14° 7054 5° 5573 15° 2786 6° 9955 16° 7014 7° 9925 17° 5934 8° 8980 18° 6879 9° 3746 19° 6533 10° 5030 20° 0590

¿Cuáles son los premios de la quiniela?

Los premios de la quiniela en Argentina no tienen un pozo fijo, sino que los montos se fijan conforme al número de aciertos de los participantes.

Las competencias efectúan los llamados tope de banca, fijado por cada departamentoy se usa para repartir los pagos toda vez que la estimación de premios a abonar pase ese tope establecido.

¿Qué significa soñar con el barco?

Soñar con un barco puede simbolizar el viaje de la vida y las emociones que experimentamos en el camino. Este sueño a menudo refleja la búsqueda de nuevas experiencias y la necesidad de explorar lo desconocido.

Además, el barco puede representar la capacidad de navegar a través de las dificultades y desafíos. Dependiendo del estado del barco en el sueño, puede indicar cómo te sientes respecto a tu situación actual y tu capacidad para enfrentar los cambios.

¿Qué significa soñar con balcón?

Soñar con un balcón puede simbolizar una nueva perspectiva o una oportunidad para observar la vida desde un ángulo diferente. Este sueño a menudo refleja el deseo de libertad y la necesidad de escapar de situaciones restrictivas.

Además, el balcón en los sueños puede representar la conexión entre el interior y el exterior, sugiriendo que el soñador está en un proceso de autoexploración y búsqueda de su identidad. Puede ser un llamado a abrirse a nuevas experiencias y a la comunicación con los demás.