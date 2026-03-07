Miles de usuarios siguen cada día los sorteos oficiales de la quiniela, el juego más famoso del país. Administrada por organismos provinciales, esta lotería otorga premios establecidos que varían del monto apostado y del acierto numérico en cada una de las modalidades disponibles. Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la la Previa de este viernes, 6 de marzo de 2026. A la cabeza salió el número 9457 (El Jorobado) y las letras son: I O D L. Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la la previa de este viernes 6 de marzo. A la cabeza salió el número 9928 - El Cerro. Soñar con El Jorobado puede simbolizar la carga emocional o los problemas que llevamos a cuestas en nuestra vida. Este personaje, a menudo asociado con la tristeza y la soledad, puede reflejar nuestras propias inseguridades o sentimientos de desvalorización. Además, el sueño puede ser una invitación a enfrentar y aceptar nuestras imperfecciones. El Jorobado, a pesar de su apariencia, puede representar la fuerza interior y la resiliencia que todos poseemos, sugiriendo que es posible encontrar belleza y valor en nuestras diferencias. Soñar con El Cerro puede simbolizar la búsqueda de metas y aspiraciones en la vida. Este sueño a menudo refleja el deseo de alcanzar nuevas alturas y superar obstáculos personales. Además, El Cerro puede representar la conexión con la naturaleza y la necesidad de encontrar un equilibrio interno. Este tipo de sueño invita a la reflexión sobre el camino que se está tomando y las decisiones que se deben considerar.