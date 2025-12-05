Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la la Previa de este viernes, 5 de diciembre de 2025. A la cabeza salió el número 8200 (Huevos) y las letras son: E I I K.

1° 8200 11° 1700 2° 7275 12° 9061 3° 3238 13° 5030 4° 9464 14° 6591 5° 5243 15° 5102 6° 1055 16° 0470 7° 6357 17° 5513 8° 7437 18° 1923 9° 8219 19° 0058 10° 6565 20° 7210

Resultados de la Quiniela Provincial en La Previa este viernes 5 de diciembre

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la la previa de este viernes 5 de diciembre. A la cabeza salió el número 4135 - Pajarito.

1° 4135 11° 3183 2° 4481 12° 0541 3° 6319 13° 6744 4° 7201 14° 3327 5° 0512 15° 8990 6° 0849 16° 3838 7° 7900 17° 0893 8° 9626 18° 5584 9° 0422 19° 4089 10° 7232 20° 3786

Autoexclusión voluntaria: ¿cómo iniciar el trámite?

Los apostadores que quieran autoexcluirse de las salas de juego en la provincia de Buenos Aires pueden acceder a los formularios en los sitios oficiales. El trámite incluye un Formulario de Autoexclusión y uno de Consentimiento.

Ambos documentos deben descargarse, completarse y presentarse en cualquier sala de juegos. La autoexclusión es completamente voluntaria y tiene una duración de 2 años.

¿Qué significa soñar con huevos?

Soñar con huevos puede simbolizar la fertilidad, la creatividad y el potencial. Los huevos representan nuevas ideas o proyectos que están en gestación, sugiriendo que algo valioso está por nacer en la vida del soñador.Por otro lado, los huevos también pueden reflejar vulnerabilidad y fragilidad. Este tipo de sueño puede indicar que el soñador se siente expuesto o que teme perder algo importante, lo que invita a reflexionar sobre la protección de sus emociones y aspiraciones.

¿Qué significa soñar con pajarito?

Soñar con un pajarito puede simbolizar libertad y alegría. Este sueño a menudo refleja un deseo de escapar de las limitaciones y encontrar un espacio donde uno pueda expresarse sin restricciones. Además, los pajaritos en los sueños pueden representar mensajes o noticias que están por llegar. Pueden ser un recordatorio de que es importante estar atento a las oportunidades y cambios que se presentan en la vida.