Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la la Previa de este viernes, 5 de diciembre de 2025. A la cabeza salió el número 8200 (Huevos) y las letras son: E I I K.
|1°
|8200
|11°
|1700
|2°
|7275
|12°
|9061
|3°
|3238
|13°
|5030
|4°
|9464
|14°
|6591
|5°
|5243
|15°
|5102
|6°
|1055
|16°
|0470
|7°
|6357
|17°
|5513
|8°
|7437
|18°
|1923
|9°
|8219
|19°
|0058
|10°
|6565
|20°
|7210
Resultados de la Quiniela Provincial en La Previa este viernes 5 de diciembre
Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la la previa de este viernes 5 de diciembre. A la cabeza salió el número 4135 - Pajarito.
|1°
|4135
|11°
|3183
|2°
|4481
|12°
|0541
|3°
|6319
|13°
|6744
|4°
|7201
|14°
|3327
|5°
|0512
|15°
|8990
|6°
|0849
|16°
|3838
|7°
|7900
|17°
|0893
|8°
|9626
|18°
|5584
|9°
|0422
|19°
|4089
|10°
|7232
|20°
|3786
Autoexclusión voluntaria: ¿cómo iniciar el trámite?
Los apostadores que quieran autoexcluirse de las salas de juego en la provincia de Buenos Aires pueden acceder a los formularios en los sitios oficiales. El trámite incluye un Formulario de Autoexclusión y uno de Consentimiento.
Ambos documentos deben descargarse, completarse y presentarse en cualquier sala de juegos. La autoexclusión es completamente voluntaria y tiene una duración de 2 años.
¿Qué significa soñar con huevos?
Soñar con huevos puede simbolizar la fertilidad, la creatividad y el potencial. Los huevos representan nuevas ideas o proyectos que están en gestación, sugiriendo que algo valioso está por nacer en la vida del soñador.Por otro lado, los huevos también pueden reflejar vulnerabilidad y fragilidad. Este tipo de sueño puede indicar que el soñador se siente expuesto o que teme perder algo importante, lo que invita a reflexionar sobre la protección de sus emociones y aspiraciones.
¿Qué significa soñar con pajarito?
Soñar con un pajarito puede simbolizar libertad y alegría. Este sueño a menudo refleja un deseo de escapar de las limitaciones y encontrar un espacio donde uno pueda expresarse sin restricciones. Además, los pajaritos en los sueños pueden representar mensajes o noticias que están por llegar. Pueden ser un recordatorio de que es importante estar atento a las oportunidades y cambios que se presentan en la vida.