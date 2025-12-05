En esta noticia

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la la Previa de este viernes, 5 de diciembre de 2025. A la cabeza salió el número 8200 (Huevos) y las letras son: E I I K.

 1°8200 11°1700 
 7275  12°9061
 3°3238  13°5030 
 9464  14°6591 
 5243  15°5102 
 6°1055  16°0470
 6357  17°5513 
 7437  18°1923 
 8219  19°0058 
 10°6565  20°7210 

Resultados de la Quiniela Provincial en La Previa este viernes 5 de diciembre

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la la previa de este viernes 5 de diciembre. A la cabeza salió el número 4135 - Pajarito.

 1°4135 11°3183 
 4481   12°0541
 3°6319  13°6744 
 7201  14°3327 
 0512  15°8990 
 6°0849  16°3838
 7900  17°0893 
 9626  18°5584 
 0422  19°4089 
 10°7232  20°3786 

Autoexclusión voluntaria: ¿cómo iniciar el trámite?

Los apostadores que quieran autoexcluirse de las salas de juego en la provincia de Buenos Aires pueden acceder a los formularios en los sitios oficiales. El trámite incluye un Formulario de Autoexclusión y uno de Consentimiento.

Ambos documentos deben descargarse, completarse y presentarse en cualquier sala de juegos. La autoexclusión es completamente voluntaria y tiene una duración de 2 años.

¿Qué significa soñar con huevos?

Soñar con huevos puede simbolizar la fertilidad, la creatividad y el potencial. Los huevos representan nuevas ideas o proyectos que están en gestación, sugiriendo que algo valioso está por nacer en la vida del soñador.Por otro lado, los huevos también pueden reflejar vulnerabilidad y fragilidad. Este tipo de sueño puede indicar que el soñador se siente expuesto o que teme perder algo importante, lo que invita a reflexionar sobre la protección de sus emociones y aspiraciones.

¿Qué significa soñar con pajarito?

Soñar con un pajarito puede simbolizar libertad y alegría. Este sueño a menudo refleja un deseo de escapar de las limitaciones y encontrar un espacio donde uno pueda expresarse sin restricciones. Además, los pajaritos en los sueños pueden representar mensajes o noticias que están por llegar. Pueden ser un recordatorio de que es importante estar atento a las oportunidades y cambios que se presentan en la vida.