En esta noticia

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la la Previa de este viernes, 30 de enero de 2026. A la cabeza salió el número 5567 (Mordida) y las letras son: A O G T.

 1°5567 11°4026 
 1593  12°3196
 3°3407  13°8337 
 1516  14°5078 
 6207  15°4705 
 6°0724  16°5099
 2861  17°4167 
 5996  18°8023 
 1698  19°7557 
 10°8765  20°2971 

Resultados de la Quiniela Provincial en La Previa este viernes 30 de enero

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la la previa de este viernes 30 de enero. A la cabeza salió el número 3490 - El Miedo.

 1°3490 11°2670 
 6597   12°3626
 3°5389  13°9585 
 5078  14°1383 
 3314  15°2314 
 6°5733  16°5697
 1871  17°9188 
 1127  18°9785 
 0877  19°9131 
 10°7277  20°0211 

¿Dónde pedir ayuda para la ludopatía?

El Programa de Prevención y Asistencia al Juego Compulsivo fue creado en 2005 y cuenta con diez centros repartidos en distintas ciudades bonaerenses. Su objetivo es brindar contención y asistencia integral a quienes enfrentan problemas con el juego.

Cada centro está formado por un conjunto interdisciplinario y dirigido por profesionales especializados y la atención es pública, gratuita y orientada tanto a personas como a sus familias.

¿Qué significa soñar con mordida?

Soñar con mordida puede simbolizar una sensación de traición o dolor emocional. Este tipo de sueño a menudo refleja conflictos internos o relaciones problemáticas en la vida del soñador.

Además, la mordida en un sueño puede representar la necesidad de protegerse de situaciones o personas que pueden causar daño. Es un llamado a estar alerta y a cuidar de uno mismo ante posibles amenazas.

¿Qué significa soñar con el miedo?

Soñar con El Miedo puede reflejar ansiedades o preocupaciones que se están experimentando en la vida diaria. Este tipo de sueño a menudo actúa como un espejo de los temores internos, mostrando situaciones o personas que generan inquietud.

Además, estos sueños pueden ser una invitación a enfrentar esos miedos y superarlos. Al reconocer lo que nos asusta, se abre la posibilidad de crecimiento personal y liberación emocional.