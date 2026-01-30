Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la la Previa de este viernes, 30 de enero de 2026. A la cabeza salió el número 5567 (Mordida) y las letras son: A O G T.

1° 5567 11° 4026 2° 1593 12° 3196 3° 3407 13° 8337 4° 1516 14° 5078 5° 6207 15° 4705 6° 0724 16° 5099 7° 2861 17° 4167 8° 5996 18° 8023 9° 1698 19° 7557 10° 8765 20° 2971

Resultados de la Quiniela Provincial en La Previa este viernes 30 de enero

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la la previa de este viernes 30 de enero. A la cabeza salió el número 3490 - El Miedo.

1° 3490 11° 2670 2° 6597 12° 3626 3° 5389 13° 9585 4° 5078 14° 1383 5° 3314 15° 2314 6° 5733 16° 5697 7° 1871 17° 9188 8° 1127 18° 9785 9° 0877 19° 9131 10° 7277 20° 0211

¿Dónde pedir ayuda para la ludopatía?

El Programa de Prevención y Asistencia al Juego Compulsivo fue creado en 2005 y cuenta con diez centros repartidos en distintas ciudades bonaerenses. Su objetivo es brindar contención y asistencia integral a quienes enfrentan problemas con el juego.

Cada centro está formado por un conjunto interdisciplinario y dirigido por profesionales especializados y la atención es pública, gratuita y orientada tanto a personas como a sus familias.

¿Qué significa soñar con mordida?

Soñar con mordida puede simbolizar una sensación de traición o dolor emocional. Este tipo de sueño a menudo refleja conflictos internos o relaciones problemáticas en la vida del soñador.

Además, la mordida en un sueño puede representar la necesidad de protegerse de situaciones o personas que pueden causar daño. Es un llamado a estar alerta y a cuidar de uno mismo ante posibles amenazas.

¿Qué significa soñar con el miedo?

Soñar con El Miedo puede reflejar ansiedades o preocupaciones que se están experimentando en la vida diaria. Este tipo de sueño a menudo actúa como un espejo de los temores internos, mostrando situaciones o personas que generan inquietud.

Además, estos sueños pueden ser una invitación a enfrentar esos miedos y superarlos. Al reconocer lo que nos asusta, se abre la posibilidad de crecimiento personal y liberación emocional.