Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la la Previa de este viernes, 23 de enero de 2026. A la cabeza salió el número 8199 (Hermano) y las letras son: F L R Y.

1° 8199 11° 9371 2° 5201 12° 0263 3° 7165 13° 9882 4° 2103 14° 6549 5° 2973 15° 6079 6° 0528 16° 0924 7° 6440 17° 0181 8° 0430 18° 2981 9° 7328 19° 0483 10° 8488 20° 6246

Resultados de la Quiniela Provincial en La Previa este viernes 23 de enero

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la la previa de este viernes 23 de enero. A la cabeza salió el número 8585 - Linterna.

1° 8585 11° 3040 2° 3171 12° 6223 3° 4500 13° 7646 4° 4140 14° 3479 5° 0829 15° 2725 6° 0558 16° 0660 7° 5685 17° 5743 8° 1074 18° 6800 9° 3844 19° 2420 10° 5655 20° 7163

¿Cómo pedir ayuda para la ludopatía?

Además de la atención presencial, el Programa de Prevención y Asistencia al Juego Compulsivo ofrece de una línea gratuita y confidencial: 0800-444-4000. Funciona todos los días, las 24 horas, con personal calificado para suministrar contención e información.

También es posible hacer consultas y reclamos por correo electrónico a juegoresponsable@loteria.gba.gov.ar, o acercarse a alguno de los centros ubicados en ciudades como La Plata, Mar del Plata, Morón, Vicente López, entre otras.

¿Qué significa soñar con hermano?

Soñar con un hermano puede simbolizar la conexión emocional y el apoyo que se tiene en la vida real. Este tipo de sueño a menudo refleja la relación que se tiene con esa persona, así como los sentimientos de lealtad y camaradería.

Además, soñar con un hermano puede representar aspectos de uno mismo que se identifican con él, como cualidades o características que se admiran o que se desean desarrollar. Este sueño puede ser una invitación a explorar esas facetas personales y a fortalecer los lazos familiares.

¿Qué significa soñar con linterna?

Soñar con una linterna puede simbolizar la búsqueda de claridad y comprensión en situaciones confusas de la vida. Este sueño sugiere que el soñador está buscando respuestas o guía en momentos de incertidumbre.

Además, la linterna en el sueño puede representar la iluminación de aspectos ocultos de la personalidad o de la vida del soñador. Indica un deseo de descubrir verdades internas y de enfrentar miedos o dudas que han permanecido en la oscuridad.