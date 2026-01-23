En esta noticia

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la la Previa de este viernes, 23 de enero de 2026. A la cabeza salió el número 8199 (Hermano) y las letras son: F L R Y.

 1°8199 11°9371 
 5201  12°0263
 3°7165  13°9882 
 2103  14°6549 
 2973  15°6079 
 6°0528  16°0924
 6440  17°0181 
 0430  18°2981 
 7328  19°0483 
 10°8488  20°6246 

Resultados de la Quiniela Provincial en La Previa este viernes 23 de enero

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la la previa de este viernes 23 de enero. A la cabeza salió el número 8585 - Linterna.

 1°8585 11°3040 
 3171   12°6223
 3°4500  13°7646 
 4140  14°3479 
 0829  15°2725 
 6°0558  16°0660
 5685  17°5743 
 1074  18°6800 
 3844  19°2420 
 10°5655  20°7163 

¿Cómo pedir ayuda para la ludopatía?

Además de la atención presencial, el Programa de Prevención y Asistencia al Juego Compulsivo ofrece de una línea gratuita y confidencial: 0800-444-4000. Funciona todos los días, las 24 horas, con personal calificado para suministrar contención e información.

También es posible hacer consultas y reclamos por correo electrónico a juegoresponsable@loteria.gba.gov.ar, o acercarse a alguno de los centros ubicados en ciudades como La Plata, Mar del Plata, Morón, Vicente López, entre otras.

¿Qué significa soñar con hermano?

Soñar con un hermano puede simbolizar la conexión emocional y el apoyo que se tiene en la vida real. Este tipo de sueño a menudo refleja la relación que se tiene con esa persona, así como los sentimientos de lealtad y camaradería.

Además, soñar con un hermano puede representar aspectos de uno mismo que se identifican con él, como cualidades o características que se admiran o que se desean desarrollar. Este sueño puede ser una invitación a explorar esas facetas personales y a fortalecer los lazos familiares.

¿Qué significa soñar con linterna?

Soñar con una linterna puede simbolizar la búsqueda de claridad y comprensión en situaciones confusas de la vida. Este sueño sugiere que el soñador está buscando respuestas o guía en momentos de incertidumbre.

Además, la linterna en el sueño puede representar la iluminación de aspectos ocultos de la personalidad o de la vida del soñador. Indica un deseo de descubrir verdades internas y de enfrentar miedos o dudas que han permanecido en la oscuridad.