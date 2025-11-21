En esta noticia

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la la Previa de este viernes, 21 de noviembre de 2025. A la cabeza salió el número 5515 (Niña Bonita) y las letras son: B T V Z.

 1°5515 11°1823 
 4074  12°7841
 3°2891  13°9409 
 8001  14°8184 
 0848  15°4296 
 6°2206  16°9167
 5483  17°4330 
 8215  18°3697 
 5836  19°3785 
 10°5219  20°4095 

Resultados de la Quiniela Provincial en La Previa este viernes 21 de noviembre

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la la previa de este viernes 21 de noviembre. A la cabeza salió el número 5447 - Muerto.

 1°5447 11°4207 
 6689   12°2359
 3°9930  13°6644 
 2142  14°1713 
 3715  15°4039 
 6°7970  16°8866
 8548  17°8106 
 8498  18°5766 
 7351  19°8741 
 10°6048  20°1245 

¿A qué hora es la quiniela hoy?

Los sorteos se realizan cinco veces al día:

  • La Previa (a las 8 horas)
  • La Primera (a las 12 horas)
  • La Matutina (a las 15 horas)
  • La Vespertina (a las 18 horas)
  • La Nocturna (a las 21 horas).

¿Qué significa soñar con niña bonita?

Soñar con Niña Bonita puede simbolizar la inocencia y la pureza en la vida del soñador. Este sueño a menudo refleja un deseo de regresar a tiempos más simples y felices, donde las preocupaciones eran mínimas y la alegría predominaba.

Además, la figura de Niña Bonita puede representar la conexión con la creatividad y la imaginación. Este sueño invita a explorar aspectos lúdicos y artísticos de la vida, recordando la importancia de mantener viva la chispa de la niñez en la adultez.

¿Qué significa soñar con muerto?

Soñar con muertos puede simbolizar el cierre de ciclos o la necesidad de dejar atrás situaciones del pasado. Este tipo de sueños a menudo refleja sentimientos de pérdida, duelo o la búsqueda de respuestas sobre la vida y la muerte.

Además, los muertos en los sueños pueden representar aspectos de uno mismo que han quedado atrás o que necesitan ser confrontados. Estos sueños pueden servir como un recordatorio de la importancia de la transformación personal y el crecimiento emocional.