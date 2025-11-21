Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la la Previa de este viernes, 21 de noviembre de 2025. A la cabeza salió el número 5515 (Niña Bonita) y las letras son: B T V Z.

1° 5515 11° 1823 2° 4074 12° 7841 3° 2891 13° 9409 4° 8001 14° 8184 5° 0848 15° 4296 6° 2206 16° 9167 7° 5483 17° 4330 8° 8215 18° 3697 9° 5836 19° 3785 10° 5219 20° 4095

Resultados de la Quiniela Provincial en La Previa este viernes 21 de noviembre

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la la previa de este viernes 21 de noviembre. A la cabeza salió el número 5447 - Muerto.

1° 5447 11° 4207 2° 6689 12° 2359 3° 9930 13° 6644 4° 2142 14° 1713 5° 3715 15° 4039 6° 7970 16° 8866 7° 8548 17° 8106 8° 8498 18° 5766 9° 7351 19° 8741 10° 6048 20° 1245

¿A qué hora es la quiniela hoy?

Los sorteos se realizan cinco veces al día:

La Previa (a las 8 horas)

La Primera (a las 12 horas)

La Matutina (a las 15 horas)

La Vespertina (a las 18 horas)

La Nocturna (a las 21 horas).

¿Qué significa soñar con niña bonita?

Soñar con Niña Bonita puede simbolizar la inocencia y la pureza en la vida del soñador. Este sueño a menudo refleja un deseo de regresar a tiempos más simples y felices, donde las preocupaciones eran mínimas y la alegría predominaba.

Además, la figura de Niña Bonita puede representar la conexión con la creatividad y la imaginación. Este sueño invita a explorar aspectos lúdicos y artísticos de la vida, recordando la importancia de mantener viva la chispa de la niñez en la adultez.

¿Qué significa soñar con muerto?

Soñar con muertos puede simbolizar el cierre de ciclos o la necesidad de dejar atrás situaciones del pasado. Este tipo de sueños a menudo refleja sentimientos de pérdida, duelo o la búsqueda de respuestas sobre la vida y la muerte.

Además, los muertos en los sueños pueden representar aspectos de uno mismo que han quedado atrás o que necesitan ser confrontados. Estos sueños pueden servir como un recordatorio de la importancia de la transformación personal y el crecimiento emocional.